Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Người dân đang nắm giữ 500 tấn vàng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (14/1), giá vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh, giá vàng miếng SJC đứng im. Theo tính toán, lượng vàng trong dân khoảng 500 tấn và theo giá hiện tại lên tới khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên vàng miếng SJC lên mức 162 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh lên kỷ lục mới. Thậm chí, có thương hiệu đưa giá vàng nhẫn bằng giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 159-162 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 157,3-160,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 160,7 - 162 triệu đồng/lượng…

1.jpg
Giá vàng nhẫn tăng mạnh có thương hiệu bằng giá vàng miếng SJC.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.596 USD/ounce, tăng 8 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Tại hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” hôm qua, ông Đinh Ngọc Dũng - Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital - nhận định giá vàng trong nước về cơ bản vận động đồng pha với thế giới, song việc thị trường vàng Việt Nam chưa liên thông đầy đủ đang tạo ra chênh lệch giá lớn.

Ông Dũng cho biết, năm 2025, giá vàng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 70%. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn chưa hoàn toàn liên thông với thị trường vàng quốc tế. Chính vì vậy, một đặc thù đã tồn tại nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, hiện khoảng 10% tức 15 triệu đồng/lượng, chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung - cầu.

"Mỗi buổi sáng đi làm, chúng ta chứng kiến tại các nhà vàng hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng, phản ánh nhu cầu đầu tư và tích lũy vàng rất lớn, trong khi nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho hay, có nhiều ước tính khác nhau, nhưng theo đánh giá thận trọng, lượng vàng trong dân hiện nay có thể lên tới khoảng 500 tấn. Quy đổi theo giá hiện tại, con số này tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng, tức khoảng 80 tỷ USD.

Đây là khối tài sản rất lớn, hiện đang nằm rải rác trong két sắt, gầm giường của người dân. Nếu được huy động hiệu quả, nguồn lực này sẽ trở thành một nguồn vốn quan trọng phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế. Khi nguồn lực này được đưa vào hệ thống, các kênh đầu tư tài chính sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Ở các thị trường liên quan, trước giờ giao dịch buổi sáng, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 3,21 - 3,31 triệu đồng/lượng, tương đương 88,2 triệu đồng/kg, tăng gần 2 triệu đồng/kg so với sáng qua; bạc thỏi Ancarat ở mức 89,3 triệu đồng/kg, tăng gần 3 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.129 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.086 - 26.386 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch khoảng 27.100 - 27.250 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #vàng nhẫn #sJC #đầu tư vàng #tài sản #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục