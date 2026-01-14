Chủ tịch Tập đoàn Tân Á Đại Thành được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong quá trình lao động, cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Lễ trao tặng diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội. Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời khẳng định vai trò của các doanh nghiệp trong công cuộc kiến tạo nền kinh tế hiện đại, bền vững và hội nhập.

Huân chương Lao động hạng Nhì không chỉ là sự tôn vinh dành cho cá nhân bà Nguyễn Thị Mai Phương mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên và trách nhiệm xã hội gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, bà Nguyễn Thị Mai Phương được biết đến với định hướng phát triển dựa trên nền tảng chất lượng, chuẩn mực quản trị và tư duy phát triển bền vững, hướng tới tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Mai Phương bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng thời nhấn mạnh phần thưởng cao quý này là nguồn động lực để tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy những giá trị tích cực vì cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức công bố chiến lược công nghệ “Liveable Genetic” cho giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới nâng cao năng lực công nghệ trong sản xuất - kinh doanh theo các chuẩn mực hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Chiến lược được xây dựng trên triết lý lấy con người làm trung tâm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống, gia tăng sự an tâm và tạo ra các giá trị thiết thực cho cộng đồng. Việc ra mắt Liveable Genetic cũng cho thấy định hướng phát triển của Tân Á Đại Thành trong giai đoạn mới: đẩy mạnh đổi mới quản trị, đầu tư nền tảng công nghệ và kiên định với mục tiêu phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội.

Với nền tảng tích lũy, tinh thần tiên phong và cam kết phát triển dài hạn, Tân Á Đại Thành tiếp tục khẳng định mục tiêu đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.