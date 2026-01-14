Chủ tịch Tập đoàn Tân Á Đại Thành được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong quá trình lao động, cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước.
Lễ trao tặng diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội. Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời khẳng định vai trò của các doanh nghiệp trong công cuộc kiến tạo nền kinh tế hiện đại, bền vững và hội nhập.
Huân chương Lao động hạng Nhì không chỉ là sự tôn vinh dành cho cá nhân bà Nguyễn Thị Mai Phương mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên và trách nhiệm xã hội gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, bà Nguyễn Thị Mai Phương được biết đến với định hướng phát triển dựa trên nền tảng chất lượng, chuẩn mực quản trị và tư duy phát triển bền vững, hướng tới tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội.
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Mai Phương bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng thời nhấn mạnh phần thưởng cao quý này là nguồn động lực để tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy những giá trị tích cực vì cộng đồng.
Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức công bố chiến lược công nghệ “Liveable Genetic” cho giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới nâng cao năng lực công nghệ trong sản xuất - kinh doanh theo các chuẩn mực hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Chiến lược được xây dựng trên triết lý lấy con người làm trung tâm, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống, gia tăng sự an tâm và tạo ra các giá trị thiết thực cho cộng đồng. Việc ra mắt Liveable Genetic cũng cho thấy định hướng phát triển của Tân Á Đại Thành trong giai đoạn mới: đẩy mạnh đổi mới quản trị, đầu tư nền tảng công nghệ và kiên định với mục tiêu phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội.
Với nền tảng tích lũy, tinh thần tiên phong và cam kết phát triển dài hạn, Tân Á Đại Thành tiếp tục khẳng định mục tiêu đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.
Tân Á Đại Thành là tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam với 33 năm phát triển, hoạt động theo 3 trụ cột chiến lược: Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản. Hiện, Tập đoàn có 4 tổng công ty, 45 công ty thành viên, 17 nhà máy công nghệ cao và mạng lưới khoảng 30.000 chi nhánh, điểm bán trên toàn quốc, tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động.
Trong lĩnh vực công nghiệp, Tân Á Đại Thành đã nghiên cứu và phát triển 16 dòng sản phẩm. Ở lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn tập trung phát triển ba nhóm sản phẩm gồm đô thị - nhà ở cao cấp, nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp, với nhiều dự án quy mô tại Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc, Nghệ An và một số địa phương khác.
Theo số liệu năm 2024, tổng tài sản của Tập đoàn đạt gần 19.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 7.800 tỷ đồng, doanh thu đạt hơn 9.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 2.000 tỷ đồng. Tập đoàn cũng ghi nhận mức đóng góp 769 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.
Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, Tân Á Đại Thành chú trọng các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và phát triển bền vững. Tập đoàn từng được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và giải thưởng uy tín như Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Top 10 Sao Vàng đất Việt 2024, 12 năm liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm doanh nghiệp tư nhân có đóng góp nổi bật cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế.