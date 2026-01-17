Hàng không, đường sắt tăng chuyến Tết, giá vé có giảm không?

TPO - Các hãng bay đêm tại 6 sân bay địa phương gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa. Ngành đường sắt cũng tăng chuyến trên các tuyến trục để phục vụ người dân đi lại dịp Tết, du xuân.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), yêu cầu triển khai phương án khai thác các chuyến bay ban đêm tại 6 cảng hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân năm 2026.

Thời gian áp dụng phương án từ ngày 1/2-1/3. Cụ thể, tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) điều chỉnh thời gian khai thác từ khung 6h-23h sang từ 6h ngày hôm trước đến 2h40 ngày hôm sau.

Sân bay Đồng Hới điều chỉnh từ 6h - 21h sang từ 6h ngày hôm trước đến 4h30 ngày hôm sau; sân bay Chu Lai điều chỉnh từ 6h-21h sang 6h-24h; sân bay Phù Cát điều chỉnh từ 6h-21h sang từ 6h ngày hôm trước đến 1h5 ngày hôm sau; sân bay Pleiku và Tuy Hòa điều chỉnh thời gian khai thác từ 6h-21h sang 6h-24h.

Hàng không mở thêm khung giờ bay đêm tại 6 sân bay địa phương. Ảnh: VH.

Vietnam Airlines cũng vừa mở bán thêm khoảng 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2-3/3 (tức từ 22 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng).

Các đường bay được tăng tải lần này chủ yếu xuất phát từ TPHCM đi các điểm đến có nhu cầu lớn như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc. Ngoài ra, hãng cũng mở bán thêm 4 đường bay từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã mở bán sớm hơn 3,5 triệu ghế trong giai đoạn từ 3/2 - 2/3, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường, Vietjet cũng tung ra khoảng 2,5 triệu vé nội địa với mức giá từ 610.000 đồng mỗi chiều (chưa gồm thuế, phí) cho các chặng ngắn.

Khảo sát thị trường cho thấy, trên chặng "bay vàng" TPHCM - Hà Nội trong giai đoạn nghỉ Tết từ 14 - 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietnam Airlines dao động quanh mức 7,5 triệu đồng; hạng thương gia có thể lên tới gần 19,6 triệu đồng. Cùng chặng, Vietjet ghi nhận giá vé phổ thông từ khoảng 7,1 triệu đồng khứ hồi, trong khi vé hạng thương gia gần 16,4 triệu đồng.

Không chỉ hàng không, ngành đường sắt cũng quyết định tăng cường thêm các chuyến tàu trong giai đoạn trước và sau Tết.

Cụ thể, trên tuyến TPHCM - Hà Nội, ngành đường sắt chạy thêm tàu SE24, khởi hành từ ga Sài Gòn ngày 4/2. Tuyến TPHCM - Vinh và chiều ngược lại được bổ sung tàu SE14, xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 15/2 và tàu SE13 khởi hành từ ga Vinh vào các ngày 19/2 và 27/2. Riêng tuyến TPHCM - Quảng Ngãi, tàu SE26 được tăng cường, xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 15/2.

Nhiều chuyến tàu được tăng cường thêm để phục vụ người dân dịp Tết. Ảnh: Lộc Liên.

Bên cạnh đó, các tàu khu đoạn cũng được tổ chức chạy thêm đến và đi từ các ga Nha Trang, Tam Kỳ, Đà Nẵng… vào những ngày cận Tết và trong dịp Tết.

Theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, giá vé tàu Tết năm nay cao nhất thuộc loại giường nằm tầng 1, khoang giữa trên tàu SE22 chặng Sài Gòn - Đà Nẵng, khoảng 3,7 triệu đồng mỗi vé; trong khi mức thấp nhất trên tàu SE24 hành trình Sài Gòn - Hà Nội vào khoảng 2,36 triệu đồng. Với hành khách muốn đi khoang VIP, vé tàu SE2 hành trình Sài Gòn - Hà Nội loại 2 giường có giá hơn 7,3 triệu đồng mỗi giường, còn các chặng ngắn hơn, vé ghế mềm dao động từ 600.000 đến 900.000 đồng.

So với năm ngoái, giá vé tàu Tết năm nay trung bình tăng khoảng 5-10%, chủ yếu rơi vào những ngày cao điểm hoặc một số loại chỗ có nhu cầu lớn; nhiều chặng và khung giờ khác vẫn giữ mức giá thấp để người dân dễ lựa chọn. Ngành đường sắt cho biết đã bổ sung thêm khoảng 150 toa xe mới trong dịp Tết nhằm tăng chỗ ngồi và cải thiện chất lượng phục vụ cho hành khách.

Tính đến cuối tháng 12/2025, tổng số vé tàu Tết đã tiêu thụ khoảng 140.000 vé. Trong đó, kênh bán trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% được bán trực tiếp tại các cửa vé nhà ga.