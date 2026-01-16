Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hết sạch phòng khách sạn ở Phú Quốc

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ nay tới Tết Nguyên đán, Phú Quốc đã gần như “cháy” phòng nghỉ, địa phương cũng ghi nhận các chiêu trò lừa đảo đặt phòng trực tuyến và hoạt động kinh doanh du lịch trái phép. Sở Du lịch An Giang sẽ phối hợp công an và địa phương để xử lý vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi du khách, giữ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh cho Phú Quốc.

Thông tin trên được ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - đưa ra tại họp giao ban báo đài định kỳ của tỉnh An Giang, sáng 16/1.

Ông Thái thông tin, từ nay đến Tết Nguyên đán, Phú Quốc hầu như không còn phòng lưu trú trống. Ngay cả các đoàn công tác của tỉnh, Trung ương khi đến Phú Quốc làm việc cũng gặp khó khăn trong việc đặt phòng. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải đặt phòng trước để chủ động đón các đoàn khách lớn trong dịp cao điểm Tết.

“Lượng khách đến Phú Quốc từ nay đến Tết là rất đông, có thể nói là hết phòng”, ông Thái nói.

img-2971-6713.jpg
Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang trả lời thông tin báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Ông Bùi Quốc Thái cũng thừa nhận, thời gian qua, tại Phú Quốc xuất hiện một số trường hợp bị lừa đảo khi đặt phòng qua mạng, do các tổ chức, cá nhân lập trang website, fanpage giả mạo cơ sở lưu trú. Sau khi khách chuyển tiền liền chặn liên lạc.

Bên cạnh đó theo lãnh đạo Sở Du lịch An Giang, Phú Quốc còn có tình trạng một số cơ sở lưu trú bán phòng trên các nền tảng trực tuyến, nhưng không cập nhật kịp thời tình trạng phòng thực tế. Việc này dẫn đến hệ thống đặt phòng vẫn nhận đặt dù thực tế đã hết chỗ, khách tới không còn phòng, gây bức xúc cho du khách.

"Trước thực trạng trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc, Sở Du lịch và các lực lượng chức năng đã thành lập các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý. Thậm chí, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an đặc khu Phú Quốc còn trực tiếp hỗ trợ tìm phòng cho du khách, tạo hình ảnh tích cực về điểm đến thân thiện", ông Thái nói.

Thời gian tới, theo ông Thái, Sở Du lịch An Giang sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với các đơn vị như an ninh đối ngoại, xuất nhập cảnh, an ninh mạng, cảnh sát hành chính, phòng cháy chữa cháy… để lập lại trật tự trong hoạt động du lịch, đặc biệt dịp cao điểm Tết.

Trọng tâm kiểm tra của đợt cao điểm sẽ vào các cơ sở lưu trú mới thành lập nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý hoạt động, các đơn vị lữ hành hoạt động trái phép và tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui” trên đảo. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt hành chính và trục xuất một số trường hợp hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui” tại Phú Quốc.

“Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Phú Quốc để xử lý triệt để các hành vi vi phạm”, ông Thái nhấn mạnh.

Theo Sở Du lịch An Giang, hiện mỗi ngày có khoảng 176 chuyến bay đến Phú Quốc, trong đó 50% chuyến bay quốc tế. Ngoài các thị trường truyền thống, lượng khách từ Ấn Độ, Malaysia tới đảo ngọc đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu mới về sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng phục vụ.

khach-quoc-te-trai-nghiem-tai-bai-kem-phu-quoc.jpg
Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng cao trong thời gian qua.

Trước cao điểm du lịch Tết Nguyên đán, Sở Du lịch An Giang đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành niêm yết giá công khai, không tăng giá, “chặt chém” khách. Các đơn vị dịch vụ cũng được yêu cầu chú trọng về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm du lịch.

Bên cạnh các sản phẩm thế mạnh, An Giang sẽ làm mới các sản phẩm du xuân, du lịch tâm linh đầu năm, du lịch trải nghiệm Tết miền Tây gắn với văn hóa bản địa, làng nghề và ẩm thực truyền thống. Qua đó giữ chân khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi tới địa phương.

Với không gian phát triển mới sau sáp nhập và tầm nhìn gắn du lịch với kinh tế biển, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch tổng hợp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới vươn ra khu vực và thế giới.

Nhật Huy
#Phú Quốc #du lịch #cháy phòng #lưu trú #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục