Sắp có tàu cao tốc chở khách Phú Quốc - Thổ Châu

TPO - Từ ngày 19/1, tuyến tàu cao tốc chở khách cố định kết nối Phú Quốc và Thổ Châu chính thức được đưa vào khai thác, góp phần rút ngắn khoảng cách đi lại, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế, du lịch vùng biển đảo phía Tây Nam.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa có văn bản chấp thuận cho một doanh nghiệp khai thác tàu cao tốc cố định trên tuyến đường thủy kết nối đặc khu Phú Quốc - đặc khu Thổ Châu.

Theo đó, tàu được khai thác sức chứa 275 hành khách, hoạt động 1 chuyến/ngày, từ Thứ 2 đến Thứ 7. Các ngày Thứ 2, 4 và 6, tàu xuất phát từ Cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) lúc 10h30; chiều ngược lại, vào các ngày Thứ 3, 5 và 7 rời cảng Thổ Châu lúc 8h.

Tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu được kỳ vọng tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và phát triển kinh tế, du lịch vùng biển đảo.

Việc cấp phép khai thác tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu được kỳ vọng tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân vùng biển đảo, mở thêm dư địa phát triển kinh tế, du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh đảo Thổ Châu.

Đặc khu Thổ Châu (xã Thổ Châu, Phú Quốc cũ) có diện tích 13,98 km², dân số khoảng 1.800 người, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh ở vùng biển tiền tiêu Tây Nam. Khu vực này cách trung tâm Phú Quốc khoảng 101 km và cách trung tâm hành chính tỉnh An Giang khoảng 220 km.

Hiện, chỉ duy nhất có 1 tuyến tàu chở khách giữa đảo Thổ Châu với đảo Phú Quốc, nhưng lịch trình 5 ngày 1 chuyến, thời gian hành trình khoảng 5 giờ, sức chứa 120 ghế.