Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Sắp có tàu cao tốc chở khách Phú Quốc - Thổ Châu

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 19/1, tuyến tàu cao tốc chở khách cố định kết nối Phú Quốc và Thổ Châu chính thức được đưa vào khai thác, góp phần rút ngắn khoảng cách đi lại, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế, du lịch vùng biển đảo phía Tây Nam.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa có văn bản chấp thuận cho một doanh nghiệp khai thác tàu cao tốc cố định trên tuyến đường thủy kết nối đặc khu Phú Quốc - đặc khu Thổ Châu.

Theo đó, tàu được khai thác sức chứa 275 hành khách, hoạt động 1 chuyến/ngày, từ Thứ 2 đến Thứ 7. Các ngày Thứ 2, 4 và 6, tàu xuất phát từ Cảng Bãi Vòng (Phú Quốc) lúc 10h30; chiều ngược lại, vào các ngày Thứ 3, 5 và 7 rời cảng Thổ Châu lúc 8h.

z6081046553870_71a85cd6e568a1b465cc08f597626fe0.jpg
Tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu được kỳ vọng tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và phát triển kinh tế, du lịch vùng biển đảo.

Việc cấp phép khai thác tuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu được kỳ vọng tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân vùng biển đảo, mở thêm dư địa phát triển kinh tế, du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh đảo Thổ Châu.

Đặc khu Thổ Châu (xã Thổ Châu, Phú Quốc cũ) có diện tích 13,98 km², dân số khoảng 1.800 người, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh ở vùng biển tiền tiêu Tây Nam. Khu vực này cách trung tâm Phú Quốc khoảng 101 km và cách trung tâm hành chính tỉnh An Giang khoảng 220 km.

Hiện, chỉ duy nhất có 1 tuyến tàu chở khách giữa đảo Thổ Châu với đảo Phú Quốc, nhưng lịch trình 5 ngày 1 chuyến, thời gian hành trình khoảng 5 giờ, sức chứa 120 ghế.

Nhật Huy
#tuyến tàu cao tốc #Phú Quốc - Thổ Châu #An Giang #tàu cao tốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục