Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Sẽ có tàu chạy pin ở Việt Nam?

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không chỉ dừng ở chuyển đổi số hay cải tiến quản trị, ngành đường sắt đang đặt mục tiêu táo bạo hơn như từng bước làm chủ công nghệ, chế tạo các đoàn tàu chạy pin và tàu năng lượng sạch. Các đoàn tàu này sẽ ưu tiên khai thác trên những tuyến ngắn, nhu cầu vừa phải như Hải Dương - Hải Phòng, Đà Lạt - Trại Mát.

Phát biểu tại Hội nghị “Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) hôm nay (14/1), ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV VNR - cho biết, ngành đường sắt đang thực hiện một “cuộc cách mạng về tư duy”, chủ động tìm lối đi riêng trong bối cảnh giao thông vận tải đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ.

Theo lãnh đạo VNR, thay vì tiếp cận theo cách truyền thống với mục tiêu "chạy nhanh, chở đông”, ngành đường sắt đang chuyển sang triết lý phát triển dựa trên văn hóa và tiêu chuẩn. Một số sản phẩm vận tải được thiết kế theo hướng ngược lại: Tàu chạy chậm hơn, số lượng khách ít hơn, phục vụ phân khúc cao cấp - nơi trải nghiệm, cảnh quan và giá trị văn hóa dọc hành trình được đặt lên hàng đầu.

ong-dang-sy-manh-vnr.png
Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐTV VNR - tại hội nghị. Ảnh: Lộc Liên.

Không gian đường sắt cũng được tái định nghĩa. Nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển mà hướng tới trở thành “điểm đến văn hóa”; những tuyến đường ray từng bị xem là nhếch nhác được cải tạo thành “đường hoa”, không gian xanh gắn với cộng đồng.

Song song với thay đổi tư duy kinh doanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là trụ cột phát triển của tổng công ty. Một trong những kết quả cụ thể là thuật toán bán vé cắt chặng, mang lại doanh thu khoảng 29 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn thu này tiếp tục được tái đầu tư cho các sáng kiến mới, tạo vòng quay phát triển bền vững.

Điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2026 - 2030 là việc VNR dự kiến triển khai một số “dự án mồi” có quy mô đủ lớn, tạo nền tảng kỹ thuật và nhân lực cho giai đoạn dài hạn. Trong đó, chế tạo đoàn tàu chạy pin (BEMU/Hybrid) và tàu DMU cho đường sắt hiện hữu được coi là bước đi chiến lược. Các đoàn tàu này sẽ ưu tiên khai thác trên những tuyến ngắn, nhu cầu vừa phải như Hải Dương - Hải Phòng, Đà Lạt - Trại Mát.

Theo định hướng, việc chế tạo sẽ được thực hiện theo lộ trình làm chủ theo bậc thang: Vừa đáp ứng nhu cầu khai thác sớm, vừa tích lũy dần năng lực thiết kế, lắp ráp và sản xuất trong nước. Đây được xem là bước chuyển quan trọng giúp ngành đường sắt giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu, đồng thời phù hợp xu thế giao thông xanh, giảm phát thải.

tau-chay-pin.png
Một đoàn tàu chạy pin hiện nay. Ảnh minh họa: Xinhua.

Cùng với đó, VNR cũng nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu sạch và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho đội đầu máy diesel hiện có, như sử dụng nhiên liệu B5 hoặc phun hydro nhằm giảm tiêu hao và phát thải.

Theo lãnh đạo VNR, ngành đường sắt đang đứng trước vận hội lớn với sự ủng hộ từ các nghị quyết quan trọng của Đảng và Quốc hội, trong đó có Nghị quyết 57 với tầm nhìn đến năm 2045, cùng các Nghị quyết 172, 187. Đây được coi là động lực then chốt để đổi mới toàn diện, từ các tuyến hiện hữu như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đến các dự án đường sắt tốc độ cao như Bắc - Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, lãnh đạo VNR cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế lớn: Hạ tầng công nghệ còn lạc hậu, nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số thấp (dưới 0,5% tổng chi phí), thiếu hụt đội ngũ chuyên gia và chưa có đơn vị nghiên cứu chuyên trách quy mô lớn.

Để tháo gỡ, tổng công ty đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước nhằm hình thành chuỗi cung ứng nội địa; đồng thời liên kết với các đối tác quốc tế như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc để tiếp nhận và làm chủ công nghệ đường sắt hiện đại.

Với tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, lãnh đạo ngành đường sắt kỳ vọng các dự án như tàu chạy pin sẽ trở thành cú hích, giúp đường sắt Việt Nam thoát khỏi sự trì trệ kéo dài, từng bước xây dựng hình ảnh hiện đại, xanh và giàu bản sắc trong hệ thống giao thông quốc gia.

Lộc Liên
#đường sắt #tàu chạy pin #giao thông xanh #công nghệ #phát triển bền vững #Việt Nam #đổi mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục