Bamboo Airways và hành trình 7 năm trao gửi nụ cười trên bầu trời

Ngày 16/1/2019, chuyến bay thương mại đầu tiên của Bamboo Airways chính thức cất cánh. Đó là điểm khởi đầu cho hành trình 7 năm gắn bó với bầu trời của “Hãng hàng không của sự hiếu khách”, hành trình được nuôi dưỡng bằng những nụ cười, lời chào chỉn chu với cánh tay đặt trên trái tim và những khoảnh khắc đồng hành tận tâm cùng hành khách của các đại sứ bầu trời Bamboo Airways.

Tiếp viên hàng không Bamboo Airways

Trước ngày cất cánh, hình ảnh đoàn tiếp viên Bamboo Airways vốn dĩ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng hình ảnh thanh lịch, trang nhã và đầy sức sống. Từ kiểu tóc búi gọn gàng, sắc son trang nhã của các nữ tiếp viên, nếp áo vest vuốt phẳng, cà vạt xanh lịch lãm của nam tiếp viên… Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, sang trọng, chỉn chu trong từng chi tiết và tôn vinh triệt để hình ảnh “Tre Việt”. Đó không phải là sự cầu kỳ để gây ấn tượng, mà là cách Bamboo Airways lựa chọn để các “đại sứ bầu trời” của mình xuất hiện: tinh tế, nhất quán và tôn trọng khách hàng ngay từ ấn tượng đầu tiên.

Động tác chào quen thuộc các tiếp viên hàng không Bamboo Airways

Ngay sau năm đầu tiên khai thác, Bamboo Airways đã được tạp chí Forbes (Mỹ) đánh giá là một trong những “tân binh” đáng chú nhất trên thị trường hàng không thời điểm bấy giờ, khi mang tới một cách tiếp cận rất khác về trải nghiệm bay - nơi sự chuyên nghiệp được nhìn nhận trong từng chi tiết.

Hành khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh đoàn tiếp viên của một hãng hàng không thuần Việt luôn sải bước đi theo hàng ngay ngắn, dù xuất hiện ở sảnh nhà ga hay cửa khởi hành. Từng cử chỉ tay được đặt để nhã nhặn, ánh mắt giao tiếp vừa đủ ấm áp, vừa đủ tôn trọng. Đó không phải là những điều được phô diễn, mà là kết quả của sự rèn luyện và ý thức về hình ảnh tập thể. Trong nhịp vận hành nhanh của hàng không, những chuẩn mực ấy trở thành “ngôn ngữ chung” của đoàn tiếp viên Bamboo Airways - âm thầm nhưng bài bản, chuyên nghiệp, góp phần tạo nên cảm giác an tâm, tin cậy cho hành khách.

Chuyến bay khai trương đường bay TPHCM – Thanh Hóa của Bamboo Airways hồi tháng 1/2019

Hướng tới hình ảnh hãng hàng không của sự hiếu khách, dấu ấn mà đội ngũ tiếp viên Bamboo Airways tạo dựng suốt 7 năm qua không chỉ đến từ vẻ ngoài lịch lãm, mà còn từ văn hóa dịch vụ từ tâm được bền bỉ nuôi dưỡng.

Như người sáng lập Hãng từng chia sẻ, các tiếp viên hàng không Bamboo Airways được đào tạo để “cảm ơn khách ngay từ trong đầu, trong tim”, bởi khi lòng biết ơn xuất phát từ sự tận tâm, ngôn ngữ và cử chỉ sẽ tự nhiên đi theo. Tinh thần ấy đã luôn được hiện thực hóa trong từng hành động trong suốt 7 năm Bamboo Airways cất cánh.

Hàng ngàn nụ cười đã được trao đi và nhận lại trên các chuyến bay Bamboo Airways

Đó là cái cúi người khiêm nhường khi trò chuyện, lắng nghe trọn vẹn nhu cầu của hành khách. Là cái nắm tay dìu dắt đầy kiên nhẫn cho những hành khách lớn tuổi chậm bước trên khoang máy bay. Là những ngày mưa gió, khi bờ vai áo tiếp viên ướt mưa bởi chiếc ô che nghiêng cho hành khách rời máy bay. Là sự chăm sóc, để ý tận tình cho những em nhỏ khi thể trạng chưa quen với những thay đổi trong chuyến bay.

Những hình ảnh ấy không phải là câu chuyện chỉ bắt gặp ở đội ngũ tiếp viên hàng không Bamboo Airways, cũng không phải là những khoảnh khắc được tạo ra chỉ để làm dấu ấn điểm xuyết. Đó là văn hóa và tinh thần kính nghiệp được nghiêm túc giữ gìn qua từng chuyến bay, tạo nên “thương hiệu đặc trưng” cho đoàn tiếp viên Bamboo Airwys, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh tiếp viên hàng không Việt Nam.

Tiếp viên hàng không Bamboo Airways trong chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành

Hành trình 7 năm cất cánh của Bamboo Airways đã đi qua nhiều “vùng trời” khác nhau và không phải lúc nào cũng là vùng trời yên ả. Giữa những đổi thay ấy, sự tận tâm bền bỉ của đội ngũ tiếp viên hàng không Tre Việt vẫn là giá trị được gìn giữ nhất quán. Danh hiệu “Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á”, “Dịch vụ phi hành đoàn tốt nhất”… phần nào phản ánh sự ghi nhận và yêu mến mà hành khách trong và ngoài nước dành cho đội ngũ tiếp viên Bamboo Airways.

Ngày hôm nay, khi những chuyến bay vẫn tiếp tục cất cánh, hành trình của đoàn tiếp viên Bamboo Airways vẫn đang được viết tiếp, trên những cung đường quen thuộc và cả những bầu trời mới. Ở đó, hình ảnh người tiếp viên Bamboo Airways vẫn hiện diện với nụ cười nhẹ nhàng, tác phong chỉn chu và tinh thần hiếu khách đã trở thành bản sắc.