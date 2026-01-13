Quảng Ninh nghiên cứu chuyển đổi cảng Cái Lân thành cảng du lịch

TPO - Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang định hướng chuyển đổi công năng cảng Cái Lân thành cảng du lịch, trong khi cảng Con Ong, Hòn Nét được định hướng phát triển thành cảng tổng hợp.

Quảng Ninh đang triển khai nghiên cứu quy hoạch, định hướng phát triển một số dự án hạ tầng trọng điểm, được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, đô thị và không gian ven biển của tỉnh trong thời gian tới.

Cụ thể, Quảng Ninh đang nghiên cứu quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Thống Nhất và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kết nối tuyến đường sắt Hà Nội, Hạ Long, Móng Cái với đặc khu Vân Đồn, cụm cảng Con Ong, Hòn Nét, khu vực Yên Tử và Tuần Châu.

Ở lĩnh vực đường bộ và kết cấu hạ tầng đô thị, tỉnh tiếp tục triển khai nghiên cứu đầu tư mở rộng Quốc lộ 279 tuyến ven vịnh Cửa Lục từ nguồn vốn đầu tư công, xây dựng mới cầu Cửa Lục 2, đồng thời nghiên cứu quy hoạch đường sắt đô thị và tuyến tàu điện ngầm với tầm nhìn 50 năm.

Cảng Cái Lân là cảng nước sâu thuộc vịnh Cửa Lục, nằm trên địa bàn phường Bãi Cháy, có độ sâu luồng khoảng âm 10m, hạ tầng đồng bộ, khả năng tiếp nhận tàu từ 1-5 vạn tấn, công suất xếp dỡ ước 5-8 triệu tấn mỗi năm.

Hiện cảng Cái Lân có 7 bến, trong đó là các bến của Công ty CP Cảng Quảng Ninh và Cảng Container quốc tế Cái Lân thuộc một liên doanh quốc tế. Hai đơn vị đã đầu tư lớn vào hệ thống cầu cảng, kho bãi, thiết bị cẩu và hạ tầng phục vụ bốc dỡ hàng hóa. Cảng Cái Lân cũng nằm không xa cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, khu bến tàu du lịch tư nhân quy mô lớn đang khai thác tại khu vực vịnh Hạ Long.

Theo các định hướng quy hoạch đã công bố, vịnh Cửa Lục được xác định là trung tâm kết nối theo hướng đa cực, hài hòa với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vùng núi phía Bắc khu vực Hạ Long. Không gian ven vịnh được định hướng mở rộng đô thị về phía Bắc, đồng thời kiểm soát phát triển để tạo cảnh quan chung quanh vịnh.

Đáng chú ý, xung quanh vịnh Cửa Lục hiện có nhiều cơ sở công nghiệp nằm trong diện di dời. Trong đó, các nhà máy xi măng Hạ Long và Thăng Long với hệ thống băng tải dài hàng km vươn ra giữa vịnh Cửa Lục được Quảng Ninh chủ trương di dời trước năm 2030. Quy hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu quản lý không gian mặt nước để bố trí luồng đường thủy, khu neo đậu tàu thuyền, khu vui chơi giải trí trên mặt nước, bảo đảm hệ sinh thái dưới nước phát triển, bảo vệ và mở rộng rừng ngập mặn theo hướng hình thành các công viên sinh thái ngập nước.

Theo chủ trương mới, Quảng Ninh cũng định hướng chuyển Trung tâm hành chính tỉnh về vị trí ven vịnh Cửa Lục, thuộc xã Thống Nhất, qua đó tạo thêm một cực phát triển mới gắn với trục hạ tầng đang được nghiên cứu đồng bộ.