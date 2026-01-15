Ngỡ ngàng cánh đồng hoa ly bên sông Kinh Thầy

TPO - Bung nở rực rỡ trên bãi bồi sông Kinh Thầy, cánh đồng hoa ly tựa bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc giữa đất cảng Hải Phòng. Sắc hoa kiêu sa hòa quyện cùng dòng sông yên ả biến nơi đây thành điểm check-in thu hút giới trẻ.
Theo ghi nhận, một trong những điểm được nhiều người tìm đến là vườn hoa Ly, nằm tại thôn Chùa Hạ. Khu vườn do bà Nguyễn Thị Lý (57 tuổi) trực tiếp canh tác trên vùng đất bãi bồi phù sa ven sông Kinh Thầy.
Chia sẻ với phóng viên, bà Lý cho biết đây là vụ trồng hoa ly đầu tiên của gia đình. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, toàn bộ giống hoa được bà đặt mua qua mạng, vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật chăm sóc. “Ban đầu chỉ nghĩ trồng để bán hoa, không ngờ khi hoa nở lại có nhiều người đến chụp ảnh như vậy”, bà Lý nói.
Thay vì thu vé vào cửa, chủ vườn lựa chọn cách bán hoa cho người đến chụp ảnh, coi đây là cách để “lấy lại chút tiền vốn” sau vụ trồng đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ. “Ai thích thì mua vài cành hoa, vừa có hoa mang về, vừa ủng hộ người trồng”, bà Lý chia sẻ.