Ngỡ ngàng cánh đồng hoa ly bên sông Kinh Thầy

TPO - Bung nở rực rỡ trên bãi bồi sông Kinh Thầy, cánh đồng hoa ly tựa bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc giữa đất cảng Hải Phòng. Sắc hoa kiêu sa hòa quyện cùng dòng sông yên ả biến nơi đây thành điểm check-in thu hút giới trẻ.

VIDEO: Cánh đồng hoa ly ven sông Kinh Thầy nở rộ, thu hút người dân đến chụp ảnh.
canh-dong-hoa-lydji-0821.jpg
Toàn cảnh vườn hoa ly trải dài trên bãi bồi ven sông Kinh Thầy. Những luống hoa thẳng tắp, xen kẽ các gam màu trắng, vàng, hồng nhạt nổi bật giữa nền đất phù sa.
hoa-ly-hai-phong-5946.jpg
Hoa ly bung nở đồng loạt, cánh dày, màu sắc tươi tắn. Theo chủ vườn, hoa đã nở rộ được khoảng 3 tuần và sẽ tiếp tục nở gối vụ đến hết tháng 1.
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7918.jpg
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7932.jpg
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7939.jpg
Theo ghi nhận, một trong những điểm được nhiều người tìm đến là vườn hoa Ly, nằm tại thôn Chùa Hạ. Khu vườn do bà Nguyễn Thị Lý (57 tuổi) trực tiếp canh tác trên vùng đất bãi bồi phù sa ven sông Kinh Thầy.
tp-canh-dong-hoa-lydji-0841.jpg
tp-canh-dong-hoa-lydji-0837.jpg
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7942.jpg
Chia sẻ với phóng viên, bà Lý cho biết đây là vụ trồng hoa ly đầu tiên của gia đình. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, toàn bộ giống hoa được bà đặt mua qua mạng, vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật chăm sóc. “Ban đầu chỉ nghĩ trồng để bán hoa, không ngờ khi hoa nở lại có nhiều người đến chụp ảnh như vậy”, bà Lý nói.
tp-canh-dong-hoa-lydji-0862.jpg
Hoa ly tại vườn bắt đầu nở rộ từ khoảng ba tuần trước và hiện vẫn đang vào thời kỳ đẹp nhất. Theo bà Lý, các ruộng hoa được trồng gối vụ nên hoa sẽ tiếp tục nở nối tiếp nhau đến hết tháng 1, tạo điều kiện cho người dân và du khách đến tham quan trong thời gian dài, thay vì chỉ tập trung vào một thời điểm ngắn.
tp-canh-dong-hoa-lydji-0860.jpg
tp-canh-dong-hoa-lydji-0853.jpg
tp-canh-dong-hoa-lydji-0807.jpg
Thay vì thu vé vào cửa, chủ vườn lựa chọn cách bán hoa cho người đến chụp ảnh, coi đây là cách để “lấy lại chút tiền vốn” sau vụ trồng đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ. “Ai thích thì mua vài cành hoa, vừa có hoa mang về, vừa ủng hộ người trồng”, bà Lý chia sẻ.
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7956.jpg
Cùng với đó, dịch vụ chụp ảnh thuê tại khu vực này cũng bắt đầu nở rộ. Theo khảo sát, mức giá chụp ảnh dao động 10.000 đồng/kiểu ảnh, hoặc 500.000 đồng/giờ; nếu chụp dài hơn, gói 2 giờ có giá khoảng 700.000 - 800.000 đồng, tùy thỏa thuận giữa khách và thợ ảnh. Nhiều nhiếp ảnh gia cho biết lượng khách tăng mạnh vào dịp cuối tuần, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ và gia đình.
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7958.jpg
“Chưa bao giờ tôi thấy đồng hoa ly đẹp và đông người đến vậy. Cuối tuần, xe cộ nối đuôi nhau, nhiều bạn trẻ còn thuê thợ ảnh đến chụp concept”, chị Nguyễn Thị H. (du khách từ Hà Nội) chia sẻ.
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7949.jpg
Việc cánh đồng hoa ly bất ngờ trở thành điểm check-in “hot” không chỉ mang lại thêm nguồn thu cho người trồng hoa, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển mô hình kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm du lịch tại các vùng bãi bồi ven sông của Hải Phòng sau sáp nhập địa giới hành chính.
tp-canh-dong-hoa-lyddt-7948.jpg
Tuy nhiên, người dân địa phương cũng bày tỏ mong muốn du khách nâng cao ý thức khi tham quan, không tự ý giẫm đạp hay bẻ hoa để chụp ảnh, tránh gây thiệt hại cho sản xuất. “Hoa ly thân mềm, rất dễ gãy, chỉ cần vài người thiếu ý thức là ảnh hưởng đến cả ruộng”, bà Lý nói thêm.
tp-canh-dong-hoa-lydji-0866.jpg
Cánh đồng hoa ly ven sông Kinh Thầy đang trở thành điểm đến thu hút, mang lại không gian trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, đồng thời mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp trên vùng đất bãi bồi phù sa trù phú của Hải Phòng.
