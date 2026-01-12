Chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn đưa công nhân về quê

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ phương tiện về quê đón Tết và trở lại làm việc sau Tết Bính Ngọ 2026 theo kế hoạch vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phân bổ 500 vé máy bay một chiều cùng 500 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt) cho Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh để hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Mỗi đoàn viên, người lao động được hỗ trợ có thể đi kèm một người thân (vợ/chồng, bố, mẹ hoặc con).

Hàng nghìn đoàn viên, người lao động được hỗ trợ phương tiện về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Các chuyến bay trong khuôn khổ “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026” được tổ chức từ ngày 12 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Điểm xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), điểm đến gồm sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Vinh (Nghệ An) và sân bay Phú Bài (TP Huế). Giờ bay và số hiệu chuyến bay do các Liên đoàn Lao động địa phương phối hợp với các hãng hàng không thống nhất và thông báo cụ thể tới đoàn viên, người lao động.

Song song với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026”, phân bổ 2.000 vé tàu hỏa hai chiều cùng 2.000 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất (tiền mặt) cho Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh và Công đoàn Đường sắt Việt Nam để hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Các chuyến tàu chiều từ Nam ra Bắc được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chiều từ Bắc vào Nam sau Tết, tàu chạy từ ngày 20/2 đến 1/3/2026 (tức từ ngày 4 đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Các ga đi phía Nam gồm ga Sài Gòn, ga Dĩ An (TP Hồ Chí Minh) và ga Biên Hòa (Đồng Nai); các ga đến phía Bắc tính từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội.

Trước mỗi chuyến bay, chuyến tàu khởi hành, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Liên đoàn Lao động địa phương và Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức gặp gỡ, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại sân bay Tân Sơn Nhất và các ga đi.

Kinh phí thực hiện các chương trình “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026” và “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026” được bảo đảm từ nguồn tài chính công đoàn cấp Tổng Liên đoàn, kết hợp nguồn xã hội hóa và sự hỗ trợ của các đối tác. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về.