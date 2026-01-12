Nghệ An: Phát hiện 1 tấn da lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi

TPO - Kiểm tra một hộ kinh doanh ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An), cơ quan chức năng phát hiện 1 tấn da lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 12/1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 (Chi cục QLTT Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở đang tích trữ 1 tấn da lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 tấn da lợn đã bốc mùi hôi trong cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Lương.

Cụ thể, Đội QLTT số 10 vừa phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Hưng Nguyên tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lương (địa chỉ tại xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện trong cơ sở đang tích trữ 1 tấn da lợn được chứa đựng trong các túi ni lông, không có nhãn hàng hoá. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số da lợn nói trên theo quy định.

Qua quan sát thực tế, toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu chảy nhớt, bốc mùi hôi, có dấu hiệu mốc meo, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Số da lợn bị buộc tiêu hủy theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lương với tổng giá trị thu phạt hơn 30 triệu đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số da lợn vi phạm, bảo đảm đúng quy định, an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào ngày 8/1, Đội QLTT số 10 cũng phối hợp lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, phát hiện và tiêu hủy 1,9 tấn măng tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, Đội QLTT số 10 đã phối hợp với Công an xã Vạn An và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 37C-363.19, do ông Nguyễn Trần Vinh (trú tại xóm Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện 1,9 tấn măng không rõ nguồn gốc, có mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trong thùng xe ô tô có cất giấu 1,9 tấn măng tươi. Thời điểm kiểm tra, ông Vinh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như các tài liệu, giấy tờ có liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá. Đặc biệt, toàn bộ số hàng hóa nêu trên đã bị chảy nhớt, bốc mùi hôi, không bảo đảm an toàn sử dụng để lưu thông trên thị trường.

Đội QLTT số 10 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trần Vinh về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị thu phạt hơn 30 triệu đồng. Đồng thời buộc ông Nguyễn Trần Vinh tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và các nhà sản xuất kinh doanh chân chính, ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026.