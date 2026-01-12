Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, ngày 12/1, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn lực lượng. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống kỷ cương, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau lễ dâng hương, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thỉnh chuông tại đền Chung Sơn.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu đến đền Chung Sơn – Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương, tri ân công lao sinh thành của thân nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.