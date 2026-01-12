Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ trưởng Lương Tam Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, ngày 12/1, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

images2077011-gu.jpg
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.

images2077012-dsg.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn lực lượng. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống kỷ cương, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

images2077013-t.jpg
Trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau lễ dâng hương, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

images2077016-dgs.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thỉnh chuông tại đền Chung Sơn.
images2077017-rt.jpg
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu đến đền Chung Sơn – Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương, tri ân công lao sinh thành của thân nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thu Hiền
#Lương Tam Quang #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Kim Liên #dâng hương #đại hội Đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục