Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Samsung chia sẻ kinh nghiệm về an toàn, an ninh mạng

TPO - Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Samsung chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về an toàn, an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao; đồng thời phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo cho Bộ Công an Việt Nam.

Chiều 11/8, trong khuôn khổ chuyến tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Hàn Quốc, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp ông Kim Won Kyong - Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung.

Tại buổi tiếp, ông Kim Won Kyong bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian gặp gỡ, đồng thời giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, quy mô và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Ông nhấn mạnh, Samsung Việt Nam là đơn vị chiến lược của Tập đoàn, hiện đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp.

Bày tỏ vui mừng được tiếp lãnh đạo Samsung, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Hàn Quốc, đối tác hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột then chốt trong quan hệ song phương. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, là đối tác lớn thứ hai về hợp tác phát triển (ODA) và đứng thứ ba về thương mại, hợp tác lao động. Trong đó, Tập đoàn Samsung là điểm sáng tiêu biểu, đóng góp quan trọng vào tiến trình đổi mới, phát triển công nghệ của Việt Nam.

Các đại biểu trong buổi tiếp đón.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an Việt Nam đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn phát triển mới. Bộ Công an sẵn sàng hợp tác, liên doanh với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để phát triển công nghiệp an ninh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Samsung chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn về an toàn, an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao; đồng thời phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo cho Bộ Công an Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Kim Won Kyong phát biểu tại buổi tiếp.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên nhất trí nghiên cứu, triển khai các đề xuất hợp tác cụ thể, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Samsung, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.