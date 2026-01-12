‘Chiến dịch Quang Trung’ thể hiện rõ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đến thời điểm này có thể thấy “Chiến dịch Quang Trung” đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ, thể hiện rõ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Ngày 12/1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình khắc phục thiệt hại thiên tai năm 2025 và việc triển khai xây dựng nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11/2025, địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Qua thống kê, tỉnh Gia Lai có 5 người chết, 11 người bị thương; tổng thiệt hại ước tính trên 11.500 tỷ đồng.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, nhà ở phải sửa chữa hơn 27.000 căn, đến nay đã khắc phục xong 100%; nhà ở xây mới 674 căn, đến nay đã hoàn thành 651 căn. Hiện còn 23 căn chưa hoàn thành, chủ yếu do các hộ xây dựng nhà ở quy mô lớn, kết cấu kiên cố nhiều tầng nên thời gian thi công kéo dài hơn so với mặt bằng chung. Tỉnh Gia Lai cũng đang chỉ đạo phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/1.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Công an cho biết: Công an đã huy động hơn 120.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Chiến dịch được triển khai thần tốc và hoàn thành sớm việc hỗ trợ người dân xây dựng mới 419 căn nhà (tỉnh Gia Lai có 87 căn) sau bão lũ, vượt 30% mốc thời gian so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây mới. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tự nguyện đóng góp 1 ngày lương, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam.

Trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng quân đội cũng làm việc với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, “làm ngày làm đêm”, “cả ngày nghỉ, xuyên lễ, Tết”. Trong đó, toàn lực lượng đã huy động khoảng 312.575 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 10.543 lượt phương tiện để giúp đỡ nhân dân xây dựng mới 619 nhà ở và sửa chữa lại hàng chục nghìn căn nhà bị hư hỏng sau thiên tai.

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: “Việc bộ đội tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở sau thiên tai không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm của quân đội trong thời bình và là tình cảm sâu nặng của người lính đối với nhân dân, luôn kề vai sát cánh trong những thời điểm khó khăn nhất”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi “Chiến dịch Quang Trung” được phát động, tỉnh Gia Lai đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, từ đó thể hiện quyết tâm cao, huy động đồng bộ mọi lực lượng để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành trước mốc thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong suốt quá trình triển khai, tỉnh đã thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra thực địa, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm chiến dịch được thực hiện thông suốt, hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng Công an, Quân đội, luôn có mặt kịp thời, sát cánh cùng địa phương và người dân trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn do thiên tai.

“Qua Chiến dịch Quang Trung, có thể cảm nhận rõ sự xúc động, niềm tin và sự đồng thuận rất cao trong nhân dân”, ông Lương chia sẻ.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các lực lượng tham gia chiến dịch, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đến thời điểm này có thể thấy “Chiến dịch Quang Trung” đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ, thể hiện rõ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng những quyết sách kịp thời trong bối cảnh hết sức khẩn trương.

Những căn nhà mới đang được xây dựng trong dự án khu tái định cư di dời các hộ dân thuộc khu vực phía Đông đường ven biển (thôn An Quang Đông, xã Đề Gi).

Đối với 23 căn nhà còn lại, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để bàn giao cho người dân đón Tết cổ truyền. Riêng đối với 8 căn nhà trong dự án tái định cư di dời các hộ dân thuộc khu vực phía Đông đường ven biển (thuộc thôn An Quang Đông, xã Đề Gi), Phó Thủ tướng đề nghị Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cần phát động đợt cao điểm để hoàn thành bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng trong ngày 15/1.

Về nguồn lực, Gia Lai được bố trí 1.160 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 830 tỷ đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 75 tỷ đồng, còn lại từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Phó Thủ tướng yêu cầu sử dụng ngân sách hiệu quả, đúng quy định, ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

“Tỉnh Gia Lai cần khẩn trương xuất ngân sách để hỗ trợ sớm cho người dân; trường hợp không còn nguồn dự phòng thì báo cáo Bộ Tài chính để tạm ứng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khẩn trương hỗ trợ 10 triệu đồng đối với nhà sập hoàn toàn, 5 triệu đồng đối với nhà hư hỏng, giúp người dân sắm sửa vật dụng thiết yếu, ổn định cuộc sống, đón Tết an toàn, ấm áp.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý thiệt hại hạ tầng, khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư để di dời người dân đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho người dân có nhà mới tại xã Tuy Phước Đông.

Lâm Đồng khánh thành 17 căn nhà trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khánh thành 17 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” tại xã D’ran cùng nhiều căn nhà khác trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/1, UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ khánh thành 17 căn nhà ở thuộc “Chiến dịch Quang Trung” dành cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai.

Đại biểu cắt băng khánh thành nhà mới cho các hộ dân tại xã D’ran.

Theo ông Đinh Việt Dũng - Chủ tịch UBND xã D’ran, đợt mưa lũ vừa qua tại địa phương đã làm hơn 550ha cây trồng bị ảnh hưởng, hàng trăm gia súc, gia cầm chết, 137ha nhà kính, nhà lưới hư hỏng. Toàn xã có 46 căn nhà bị thiệt hại nặng, trong đó 17 căn sập hoàn toàn, 29 căn hư hỏng nặng.

Với sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, đến ngày 31/12/2025, xã D’ran đã hoàn thành sửa chữa toàn bộ 29 căn nhà hư hỏng. Riêng 17 căn nhà sập hoàn toàn được khởi công xây dựng mới, đến nay đã hoàn thành 16 căn; căn còn lại dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho người dân tại xã D'ran.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2025, thiên tai đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Riêng đợt thiên tai cuối năm, toàn tỉnh có 41 căn nhà bị sập, đổ, trôi, buộc phải xây dựng lại. Trước tình hình đó, tỉnh đã khẩn trương phát động và triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, quyết liệt và nhân văn, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Sau thời gian ngắn, toàn tỉnh đã xây dựng mới 41 căn nhà với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; sửa chữa 84 căn nhà hư hỏng với kinh phí hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương Quân khu 7, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, thi công khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Cùng ngày, tỉnh Lâm Đồng cũng đồng loạt tổ chức lễ khánh thành nhà ở “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Nam Đà và phường Hàm Thắng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quà tại xã Nam Đà và phường Hàm Thắng.

Trước đó (ngày 8/1), sau hơn một tháng triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành và bàn giao 27/27 căn nhà cho người dân, vượt tiến độ đề ra.