Báo Cựu chiến binh Việt Nam kỷ niệm 35 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cho biết, suốt 35 năm qua, Báo CCB Việt Nam luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời kịp thời phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Trung ương Hội CCB Việt Nam tới cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và bạn đọc.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam

Ghi nhận những thành tựu đó, năm 2025 vừa qua, Báo CCB Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành công ấn tượng với hàng loạt giải thưởng báo chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành. Công tác an sinh xã hội cũng là một điểm sáng nổi bật khi đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình như hỗ trợ xây dựng Làng Hữu nghị Việt Nam - Lào, cứu trợ đồng bào vùng lũ với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Báo dự kiến trao tặng 1.000 tấn gạo cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Báo CCB Việt Nam trong 35 năm qua. Thượng tướng nhấn mạnh, trong suốt 35 năm qua, Báo CCB Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Hội, thực sự trở thành "người bạn đường" tin cậy của cựu chiến binh và cựu quân nhân; đồng thời là một trong những "pháo đài" vững chắc trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Về định hướng trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu Báo cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích; không ngừng đổi mới tư duy, phương thức làm báo trong kỷ nguyên số nhưng tuyệt đối không được đánh mất "chất lính" và bản sắc riêng biệt.

Thượng tướng lưu ý, tờ báo phải sắc sảo hơn nữa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời phải là nơi phát hiện, cổ vũ và lan tỏa mạnh mẽ những điển hình tiên tiến, những mô hình CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo, qua đó đóng góp thiết thực vào phong trào thi đua yêu nước chung của toàn Hội.

Lãnh đạo Trung ương Hội cũng đề nghị Báo tiếp tục đẩy mạnh kinh tế báo chí đi đôi với hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng tòa soạn ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn.