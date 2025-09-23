Cựu chiến binh được mời làm 'Bí thư Đoàn danh dự'

TPO - Với truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trên ba mặt trận chính: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi, đồng thời tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những thành tựu này góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên chính thức.

Tham luận tại Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, hội viên là những “Bộ đội Cụ Hồ” đã từng được rèn luyện thử thách trong đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cựu chiến binh đã kề vai, sát cánh, đồng tâm, hợp lực, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

"Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập - tự do đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến, chiến đấu của đồng bào, đồng chí trong nhiều thập kỷ gian khổ, ác liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước" - Trung tướng Khuất Việt Dũng.

Kiên định trên mặt trận tư tưởng

Xác định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ông Dũng cho biết, Hội Cựu chiến binh các cấp đã triển khai công tác này một cách bài bản và quyết liệt. Các cấp hội thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy và chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đặc biệt tại các "điểm nóng".

Hội đã chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân trước các sự kiện chính trị nhạy cảm trên thế giới, khu vực, trong nước được dư luận xã hội tâm. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên qua các chuyên đề sâu, phân tích rõ quan điểm của Đảng và vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch, qua đó giúp hội viên không chia sẻ thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Nhiều mô hình hiệu quả đã được xây dựng để phòng, chống "diễn biến hòa bình", như: "Dân vận khéo", "Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên" hay mô hình "Vận động hội viên và nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng". Đặc biệt, một số tỉnh, thành hội đã phát động phong trào "3 không" nhằm chống lại thông tin sai lệch trên không gian mạng: không phát ngôn trái đường lối của Đảng, không khiếu kiện vượt cấp, và không tham gia tụ tập gây rối. Những hội viên giàu kinh nghiệm và bản lĩnh chính là những tấm gương sống động, khơi dậy lòng yêu nước và vận động nhân dân bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đi đầu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Trung tướng Khuất Việt Dũng cho biết, phát huy tinh thần "cựu nhưng không cũ", các cựu chiến binh đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đã lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Các cấp hội đã vận động hội viên phát huy thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực và chính sách hỗ trợ để phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp, bền vững.

Nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo đã được nhân rộng toàn quốc như "5+1" (5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo) hay "2 xóa, 3 giúp" (xóa nhà dột nát, xóa nghèo; giúp công sức, vốn, việc làm). Bên cạnh đó, các mô hình như: tổ hợp tác, hợp tác xã, tổng công ty, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,... được nhiều cựu chiến binh làm chủ, phát triển.

Hội đã sử dụng hiệu quả hơn 13,2 nghìn tỷ đồng từ các nguồn vốn ưu đãi và quỹ hội, xóa được gần 30.000 nhà tạm và giải quyết việc làm cho gần 650.000 cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Số hộ nghèo chỉ còn hơn 2,74%.

Đến tháng 7/2025, toàn Hội có trên 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1.300 hợp tác xã và 160.000 trang trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 800.000 lao động. Ngoài ra, các cựu chiến binh còn đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Hội Cựu chiến binh các cấp đã đồng hành với thế hệ trẻ trong nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hằng năm, hàng vạn buổi giao lưu, tọa đàm, và các cuộc thi tìm hiểu lịch sử được tổ chức, giúp thanh niên hiểu thêm về truyền thống dân tộc. Hàng nghìn cựu chiến binh được tổ chức Đoàn Thanh niên mời làm báo cáo viên, "Đoàn viên danh dự", "Bí thư Đoàn danh dự" để truyền lửa cho thế hệ kế cận, góp phần bồi dưỡng hàng chục nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Hội cũng chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội và nhà trường để tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức các chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ" và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, Hội còn hỗ trợ quân nhân xuất ngũ tái hòa nhập, tạo cơ hội lập thân, lập nghiệp. Qua đó, các cựu chiến binh thực sự là những tấm gương sống động, truyền tải giá trị lịch sử và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.