Xã hội

Google News

'Nếu im lặng với thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì thua ngay từ hiệp 1'

Quỳnh Nguyễn - Hoàng Phong
TPO - "Mỗi đảng viên phải có quan điểm, bản lĩnh trong từng vấn đề hằng ngày diễn ra trong xã hội, cuộc sống để chấn chỉnh từ trong chi bộ, đảng bộ trở đi. Nếu im lặng, thoả hiệp với thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì thua ngay từ hiệp 1", Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Văn Tiến nói.

Chiều 22/9, tại phiên thảo luận tổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, ông Vũ Văn Tiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn.

Với thông tin xấu độc trên mạng xã hội, mặc dù biết là xấu độc, "bán tín bán nghi" nhưng lại có đông đảo đảng viên quan tâm, đông đảo người dân chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

tienphong-229vuvantien.jpg
Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Q.N.

“Có trang facebook thường xuyên chia sẻ nguồn cung cấp thông tin từ lề trái, hải ngoại. Tin tức chính thống của các cơ quan truyền thông đi chậm như cầu thang bộ, còn tin tức của thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đi nhanh như thang máy, trong khi chưa xây dựng đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự chuyên nghiệp, có bản lĩnh”, ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng nêu, đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước bằng thông tin xấu độc thường dùng tài khoản ẩn danh, tức là trong bóng tối, còn người tham gia trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với tên tuổi rõ ràng, là đứng ở ngoài sáng. Vì thế, người tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, có hình ảnh, có tiếng nói thì bị các thế lực thù địch săm soi đời tư cá nhân, nhà cửa gia đình con cái để đưa lên mạng. Có người viết đấu tranh với thế lực thù địch thì bị cắt ghép hình ảnh. Nếu ai không có bản lĩnh thì sẽ rút lui.

Do đó, theo ông Tiến, trong chương trình hành động cần bổ sung yếu tố phải xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyên nghiệp, có trình độ, có bản lĩnh vững vàng. Đảng viên cũng phải bày tỏ chính kiến, ý kiến về các vấn đề trong xã hội.

"Mỗi đảng viên phải có quan điểm, bản lĩnh trong từng vấn đề hằng ngày diễn ra trong xã hội, cuộc sống để chấn chỉnh từ trong chi bộ, đảng bộ trở đi. Nếu im lặng, thoả hiệp với thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì thua ngay từ hiệp 1", ông Tiến nhấn mạnh.

Tại phiên thảo luận tổ 1, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo Thanh Niên nhấn mạnh, đội ngũ các cơ quan báo chí trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương rất hùng hậu, có tên tuổi, vị trí trong làng báo. Tuy nhiên, hiện nay, công tác phát triển đảng viên trong các cơ quan báo chí, dù rất được quan tâm, nhưng chưa xứng tầm.

Ông Toàn cho rằng, cần thiết phải bổ sung phương hướng về phát triển đảng viên trẻ trong cơ quan báo chí của khối MTTQ. Nêu việc vừa dẫn đầu đoàn đại biểu báo Thanh Niên sang thăm một số cơ quan báo chí của Trung Quốc, ông Toàn cho biết, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí Trung Quốc rất được quan tâm, có những cơ quan báo chí khoảng 500 - 700 người, có khoảng 50% trong số đó là đảng viên, đảng viên trẻ; đặt vấn đề ở Việt Nam, công tác xây dựng, phát triển Đảng trong cơ quan báo chí cũng phải “xứng tầm”, đặc biệt là phát triển đảng viên trẻ.

Quỳnh Nguyễn - Hoàng Phong
