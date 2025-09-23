Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Sáng 23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức phiên trọng thể.



Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là đại hội có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ này mà còn định hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Như Ý.



"Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành tình cảm quý báu, đến dự và chỉ đạo Đại hội; xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các vị đại biểu - khách quý đã dành thời gian đến dự, động viên đại hội. Xin chào mừng 346 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết, đại diện cho gần 5.200 đảng viên của Đảng bộ đã về dự Đại hội", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Theo Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", đại hội có nhiệm vụ:

Đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

"Với phương châm 'Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển', tôi đề nghị các vị đại biểu dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình đại hội và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhất là những nội dung liên quan đến đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; nội dung chương trình hành động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao quyết định thành lập Đảng bộ và thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 'Mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, tạo được kết quả mới'", ông Đỗ Văn Chiến nêu.

Nhấn mạnh, với sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp.

"Đại hội sẽ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.