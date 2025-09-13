Sẽ đổi mẫu thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh trên toàn quốc

TPO - Thông tin từ Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, trên tinh thần kiến nghị, đề xuất của đông đảo cựu chiến binh, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã họp, thống nhất sẽ đổi mẫu thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh mới.

Vừa qua, một số cựu chiến binh gửi ý kiến về báo Tiền Phong, bày tỏ băn khoăn trước thông tin sẽ thay đổi mẫu thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho rằng, nếu có chủ trương này, cần thông tin sớm và đầy đủ để các cựu chiến binh và nhân dân được biết.

Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên báo Tiền Phong đã trao đổi với ông Ngô Quang Phúc, Phó Ban công tác Cựu chiến binh (Hội Cựu chiến binh Việt Nam).

Mẫu thẻ hội viên mẫu mới của Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Hội CCB Việt Nam cung cấp.



Ông Phúc cho biết, vừa qua, Trung ương Hội đã thành lập 3 đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình hoạt động của hội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các đoàn công tác ghi nhận, nhiều cựu chiến binh có nguyện vọng đổi thẻ hội viên mới để phù hợp với địa chỉ mới, trong thẻ bổ sung thêm phần “cấp bậc” (mẫu thẻ cũ không có phần cấp bậc).

“Ý kiến đề xuất bổ sung thêm phần cấp bậc vào thẻ đã được nêu từ rất lâu rồi, nhưng chưa thực hiện được”, ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, trên tinh thần kiến nghị, đề xuất của đông đảo cựu chiến binh, Thường trực Trung ương Hội đã họp, thống nhất sẽ đổi mẫu thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh mới.

“Đợt đổi thẻ này phù hợp với điều kiện thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của cựu chiến binh và đồng thời chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ tới”, ông Phúc nói thêm.

Ông Phúc khẳng định, có hai nội dung sẽ thay đổi trên mẫu thẻ hội viên mới. Đầu tiên là bổ sung thêm phần “cấp bậc”. Thứ hai, sẽ có thay đổi liên quan đến chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh in trên thẻ.

Theo ông Phúc, trong mẫu thẻ mới, biểu tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ nhìn về bên phải (thay vì bên trái như trước đây). Ông Phúc cho biết, với thay đổi thiết kế này, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ hướng ánh nhìn vào trung tâm của thẻ. Cũng theo ông Phúc, thay đổi kể trên cũng đã thực hiện trên website của Hội Cựu chiến binh.



“Cần phải khẳng định thêm một điều: Hội chỉ thay đổi mẫu thiết kế của thẻ hội viên, còn Huy hiệu Cựu chiến binh không có sự thay đổi”, ông Phúc nói.

Về chi phí để thay đổi thẻ hội viên, ông Phúc cho biết, qua tính toán, mỗi phôi thẻ có chi phí 141 đồng, sử dụng hoàn toàn bằng hội phí do các hội viên đóng góp, không dùng ngân sách.