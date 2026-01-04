Phú Quốc công bố kết quả kiểm tra 7 cơ sở lưu trú bị phản ánh trên mạng xã hội

TPO - Sau những phản ánh của du khách trên mạng xã hội dịp Tết Dương lịch 2026, ngành chức năng Phú Quốc đã kiểm tra 7 cơ sở lưu trú, qua đó phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ngày 4/1, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết vừa có báo cáo kết quả kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú trên địa bàn bị phản ánh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với đại diện cơ sở homestay Your House Phú Quốc 2.

Qua kiểm tra, chính quyền đặc khu chỉ ra nhiều cơ sở vẫn còn tồn tại các hạn chế, như chưa đăng ký đầy đủ địa điểm kinh doanh, tên cơ sở; sử dụng biển hiệu không đúng với giấy phép; thông tin cung cấp cho khách chưa rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm và phát sinh phản ánh trên mạng xã hội.

Ngoài ra, một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết nội quy, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Đáng chú ý, có trường hợp cơ sở đã nhận đặt phòng qua các ứng dụng trực tuyến nhưng khi khách đến nhận phòng lại không còn phòng để bố trí. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng cho rằng một bộ phận du khách chưa tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt phòng qua mạng, dẫn đến đặt nhầm hoặc bị lừa đảo.

Điển hình, chiều 2/1, đoàn kiểm tra liên ngành của đặc khu Phú Quốc đã kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Your House Phú Quốc 2 sau phản ánh của du khách Canada về việc đặt phòng qua ứng dụng nhưng không được nhận phòng. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở chỉ kinh doanh 2 phòng với 3 giường lẻ; chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; không công khai nội quy, không niêm yết giá tại quầy lễ tân và chưa thực hiện khai báo lưu trú.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động lưu trú từ chiều 2/1 cho đến khi xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; đồng thời buộc niêm yết công khai nội quy và giá dịch vụ theo quy định.

Trước tình hình trên, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc đề nghị, UBND đặc khu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, nhất là trong mùa cao điểm và thời gian chuẩn bị cho các sự kiện lớn.

Bên cạnh đó, ngành chức năng sẽ phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở vi phạm; trường hợp cố tình vi phạm sẽ tham mưu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc văn minh, thân thiện, an toàn.

Riêng đối với tình trạng khách đặt phòng qua ứng dụng điện tử đã có xác nhận nhưng khi đến nơi không có phòng, hiện chưa có văn bản quy định rõ trách nhiệm của phía cơ sở lưu trú. Do đó, Phòng Văn hóa - Xã hội kiến nghị UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản gửi Sở Du lịch và các ngành chức năng của tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.