Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đại diện - ĐBSCL

Google News

Phú Quốc công bố kết quả kiểm tra 7 cơ sở lưu trú bị phản ánh trên mạng xã hội

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau những phản ánh của du khách trên mạng xã hội dịp Tết Dương lịch 2026, ngành chức năng Phú Quốc đã kiểm tra 7 cơ sở lưu trú, qua đó phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ngày 4/1, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết vừa có báo cáo kết quả kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú trên địa bàn bị phản ánh trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026.

z7394995873953-424221be39b2d4bcaf99c65b1bfdb09b.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với đại diện cơ sở homestay Your House Phú Quốc 2.

Qua kiểm tra, chính quyền đặc khu chỉ ra nhiều cơ sở vẫn còn tồn tại các hạn chế, như chưa đăng ký đầy đủ địa điểm kinh doanh, tên cơ sở; sử dụng biển hiệu không đúng với giấy phép; thông tin cung cấp cho khách chưa rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm và phát sinh phản ánh trên mạng xã hội.

Ngoài ra, một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết nội quy, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Đáng chú ý, có trường hợp cơ sở đã nhận đặt phòng qua các ứng dụng trực tuyến nhưng khi khách đến nhận phòng lại không còn phòng để bố trí. Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng cho rằng một bộ phận du khách chưa tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt phòng qua mạng, dẫn đến đặt nhầm hoặc bị lừa đảo.

Điển hình, chiều 2/1, đoàn kiểm tra liên ngành của đặc khu Phú Quốc đã kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Your House Phú Quốc 2 sau phản ánh của du khách Canada về việc đặt phòng qua ứng dụng nhưng không được nhận phòng. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở chỉ kinh doanh 2 phòng với 3 giường lẻ; chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; không công khai nội quy, không niêm yết giá tại quầy lễ tân và chưa thực hiện khai báo lưu trú.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động lưu trú từ chiều 2/1 cho đến khi xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; đồng thời buộc niêm yết công khai nội quy và giá dịch vụ theo quy định.

Trước tình hình trên, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc đề nghị, UBND đặc khu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, nhất là trong mùa cao điểm và thời gian chuẩn bị cho các sự kiện lớn.

Bên cạnh đó, ngành chức năng sẽ phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở vi phạm; trường hợp cố tình vi phạm sẽ tham mưu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc văn minh, thân thiện, an toàn.

Riêng đối với tình trạng khách đặt phòng qua ứng dụng điện tử đã có xác nhận nhưng khi đến nơi không có phòng, hiện chưa có văn bản quy định rõ trách nhiệm của phía cơ sở lưu trú. Do đó, Phòng Văn hóa - Xã hội kiến nghị UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản gửi Sở Du lịch và các ngành chức năng của tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.

Nhật Huy
#Phú Quốc #du lịch #cơ sở lưu trú #kiểm tra #phản ánh #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục