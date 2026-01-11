Cô gái Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

TPO - Nguyễn Phương Linh sinh năm 2002, quê Hà Nội đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 trong chung kết diễn ra tối 10/1 tại Sa Pa.

Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Sa Pa tối 10/1 với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Phương Linh. Cô sinh năm 2002, đến từ Hà Nội, đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phương Linh cao 1,71 m, số đo ba vòng 83-62-94 cm. Cô được đánh giá cao nhờ gương mặt khả ái, khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp. Người đẹp mong muốn gây ấn tượng với mọi người về vẻ đẹp tri thức cũng như bản lĩnh của thế hệ Gen Z yêu văn hóa, bản sắc dân tộc khi đến với Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Nguyễn Phương Linh đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Các người đẹp giành danh hiệu á hậu của cuộc thi.

Trong thời gian tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Phương Linh vẫn duy trì việc học thông qua các nền tảng trực tuyến. Người đẹp cho biết dù lịch trình khá bận rộn vẫn cố gắng sắp xếp để việc học không bị gián đoạn và tốt nghiệp đúng hạn.

Nguyễn Phương Linh gây ấn tượng trong phần thi ứng xử với câu trả lời song ngữ. Cô chia sẻ: “Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, tôi mong muốn được chia sẻ với bạn bè quốc tế về Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang của Sa Pa, những địa danh của đất nước. Nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười ấm áp của người phụ nữ Việt Nam, chân thành, thiện cảm và mến khách. Đằng sau đó là sức mạnh bất khuất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì gia đình và đất nước. Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, tôi sẽ dám mơ lớn để xây dựng đất nước. Tôi tin khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng”.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, quê Thái Nguyên, đang là sinh viên ngành Dược tại Cao đẳng Y tế Bắc Ninh. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 87-64-96 cm.

Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, quê Hải Phòng, cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 89-68-95 cm.

Các giám khảo của chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 gồm NSND Quang Vinh, MC Thảo Vân, Hoa hậu Jennifer Phạm, NSƯT Việt Anh. Hoa hậu Ngọc Hân và MC Nguyên Khang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

Thí sinh trình diễn bikini và dạ hội trong chung kết.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 có chủ đề Việt Nam bừng sáng. Qua hành trình các năm 2022 và 2024, cuộc thi đã đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Sa Pa, Cẩm Phả… góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân trong và ngoài nước.

Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm gương mặt đảm nhận trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, đại diện phụ nữ Việt Nam tham gia các sự kiện, hoạt động du lịch quốc tế, tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè toàn cầu.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2008, với vương miện thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau một thời gian tạm ngừng, cuộc thi trở lại năm 2022 và tổ chức định kỳ hai năm một lần từ đó đến nay.

Tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024, người đẹp Phạm Thị Ngọc Quỳnh đến từ Hải Dương đăng quang ngôi vị cao nhất, các danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Huỳnh Kim Anh và Lê Thị Ánh Tuyết.