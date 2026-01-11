Nghệ sĩ, hoa hậu tại Chủ Nhật Đỏ: 'Mạng lưới sự sống được dệt nên từ tấm lòng của cả cộng đồng'

TPO - Góp mặt tại lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu như diễn viên Hồng Diễm, Trọng Lân, Phạm Anh Tuấn, Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Nguyễn Mai Phương… đã chia sẻ cảm xúc và kêu gọi cộng đồng chung tay vì sự sống. Không chỉ mang đến sức lan tỏa của người của công chúng, họ còn gửi đi thông điệp nhân văn về trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện.

Hồng Diễm: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Lần đầu góp mặt tại ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ, diễn viên Hồng Diễm bất ngờ và xúc động trước không khí sôi nổi của chương trình. Trước đó, nữ diễn viên từng tham gia một số hoạt động hiến máu quy mô nhỏ tại các đại học hoặc Viện Huyết học, song đây là lần đầu cô đến với sự kiện lớn do báo Tiền Phong tổ chức.

Hồng Diễm ấn tượng với sự đông đảo của sinh viên và lực lượng tình nguyện viên. Cô chia sẻ nhìn thấy các bạn trẻ hào hứng tham gia hiến máu, lan tỏa tinh thần nhân ái khiến bản thân vô cùng xúc động. Nữ diễn viên mong chương trình tiếp tục được duy trì và mở rộng trong những năm tới, góp phần mang lại nhiều đơn vị máu cho người bệnh.

Diễn viên Hồng Diễm lần đầu đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ. Ảnh: Trọng Tài.

Với vai trò nghệ sĩ, Hồng Diễm cho rằng mình chỉ đóng góp một phần nhỏ. Những đóng góp này được kỳ vọng góp phần lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng. Cô kỳ vọng ngày hội Chủ Nhật Đỏ sẽ ngày càng được nhiều người biết đến, thu hút đông đảo thanh niên trên cả nước tham gia.

Chia sẻ về tinh thần của các bạn trẻ, nữ diễn viên đánh giá sinh viên không chỉ đến từ Đại học Bách khoa mà còn nhiều trường khác đều rất nhiệt tình. So với những chương trình trước đây cô từng tham dự, quy mô sự kiện lần này lớn hơn nhiều với sự góp mặt của đông đảo sinh viên và tình nguyện viên.

Diễn viên Hồng Diễm tham gia hiến máu tại lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 - năm 2026 diễn ra sáng 11/1. Ảnh: Đức Nguyễn.

Hồng Diễm cho biết sẽ trực tiếp đến khu vực hiến máu để kiểm tra sức khỏe. Trước đó, cô từng hiến máu hai lần, tuy nhiên cũng có những lần không đủ điều kiện do sức khỏe không đảm bảo. Nữ diễn viên hy vọng lần này đủ điều kiện để tiếp tục đóng góp.

Gửi thông điệp tới các bạn trẻ lần đầu tham gia hiến máu, Hồng Diễm nhấn mạnh: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Cô kêu gọi mọi người cùng chung tay lan tỏa yêu thương, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái.

Trọng Lân: “Một hành động nhỏ mang lại ý nghĩa lớn cho cộng đồng”

Hòa vào ngày hội Chủ Nhật Đỏ, diễn viên Trọng Lân cảm nhận rõ bầu không khí sôi nổi và tinh thần nhiệt huyết của sinh viên. Nam diễn viên ấn tượng khi chứng kiến đông đảo bạn trẻ hào hứng tham gia, cùng nhau lan tỏa thông điệp nhân ái tới cộng đồng.

Trọng Lân chia sẻ việc nhận lời mời tham gia chương trình là niềm vinh dự lớn đối với anh. Nam diễn viên nhận thấy Chủ Nhật Đỏ được tổ chức bài bản, chỉn chu và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Bên cạnh công việc nghệ thuật, bản thân anh nói cần trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. “Được đồng hành cùng các bạn sinh viên trong hoạt động ý nghĩa này là niềm hạnh phúc của tôi”, anh nói.

Trọng Lân ấn tượng khi chứng kiến đông đảo bạn trẻ hào hứng tham gia, cùng nhau lan tỏa thông điệp nhân ái tới cộng đồng trong ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Ảnh: Trọng Tài.

Từng hai lần tham gia hiến máu, Trọng Lân cho biết đây không phải lần đầu đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện tại Đại học Bách khoa Hà Nội, tuy nhiên Chủ Nhật Đỏ để lại ấn tượng đặc biệt nhờ thông điệp nhân văn: “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”. Nam diễn viên cho rằng khẩu hiệu này giàu ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiến máu.

Trọng Lân kêu gọi giới trẻ không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà hãy thể hiện bằng hành động cụ thể. Ảnh: Trọng Tài.

Theo Trọng Lân, việc hiến máu không chỉ gói gọn trong khuôn khổ chương trình. Khi có thời gian và đủ điều kiện sức khỏe, mỗi người nên chủ động tham gia, bởi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể giúp đỡ nhiều người trong tương lai. Anh kêu gọi giới trẻ không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà hãy thể hiện bằng hành động cụ thể.

“Tôi từng đến thăm nhiều bệnh viện, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn nên càng thấu hiểu giá trị của việc sẻ chia. Ngoài cuộc sống đủ đầy của mình, vẫn còn rất nhiều mảnh đời cần sự quan tâm, không chỉ về vật chất mà cả tinh thần”, Trọng Lân nói. Anh mong mọi người cùng chung tay lan tỏa yêu thương, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái.

Nam diễn viên nhấn mạnh khi nhiều người cùng hành động, những việc làm nhỏ sẽ tạo nên sức lan tỏa lớn, mang lại giá trị bền vững cho xã hội.

Phạm Anh Tuấn: “Hiến máu là hành động đẹp và thiết thực với cộng đồng”

Từng đảm nhận vai chiến sĩ công an nhân dân trên màn ảnh, diễn viên Phạm Anh Tuấn cho biết khi trực tiếp gặp gỡ các học viên Học viện Cảnh sát trong ngày hội Chủ Nhật Đỏ, anh càng cảm nhận rõ tinh thần kỷ luật, sự nghiêm túc và nhiệt huyết của lực lượng trẻ. Với anh, hình ảnh các học viên hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Phạm Anh Tuấn đánh giá hiến máu cứu người là hành động đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Anh cho rằng chỉ một việc làm nhỏ nhưng có thể giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân đang cần máu. Với những ai luôn mong muốn giúp đỡ cộng đồng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hiến máu là cách thiết thực và dễ thực hiện.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn Chỉ cho rằng một lần hiến máu có thể cứu được rất nhiều mảnh đời đang ở ranh giới sinh tử. Ảnh: Trọng Tài.

Nam diễn viên chia sẻ ấn tượng khi đứng giữa các học viên cảnh sát - những chiến sĩ tương lai với tác phong chuẩn mực, hình thể khỏe khoắn. Điều này khiến anh nhìn lại vai diễn của mình và tự nhắc bản thân cần cố gắng nhiều hơn để thể hiện đúng tinh thần người chiến sĩ trên màn ảnh.

Nói về vai trò của nghệ sĩ trong các hoạt động xã hội, Phạm Anh Tuấn cho rằng sự tham gia của người nổi tiếng góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, giúp chương trình đến gần hơn với công chúng. “Nghệ sĩ không chỉ đồng hành mà còn trực tiếp hiến máu, qua đó truyền cảm hứng cho cộng đồng”, anh nói.

Nam diễn viên ấn tượng với tinh thần tham gia hoạt động xã hội của sinh viên. Ảnh: Như Ý.

Theo Phạm Anh Tuấn, hoạt động của sinh viên tại Chủ Nhật Đỏ cho thấy giới trẻ ngày nay có suy nghĩ tích cực, trách nhiệm với xã hội. Anh bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đông đảo sinh viên từ nhiều trường đại học cùng tham gia sự kiện ý nghĩa này.

Phạm Anh Tuấn cho biết đã nhiều lần hiến máu và từng đồng hành với báo Tiền Phong trong các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, đây là lần đầu anh tham gia ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Nam diễn viên mong chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên trong nhiều năm tới, bởi nguồn máu thu được có ý nghĩa sống còn với nhiều bệnh nhân.

Gửi lời nhắn tới những người còn e ngại hiến máu, Phạm Anh Tuấn nói. “Nếu không thử, bạn sẽ không biết hiến máu dễ dàng như thế nào. Chỉ một lần cho đi có thể cứu được rất nhiều mảnh đời đang ở ranh giới sinh tử”.

Hoa hậu Hà Trúc Linh: "Tôi ý thức rõ trách nhiệm lan tỏa thông điệp tích cực tới cộng đồng"

Hoa hậu Hà Trúc Linh có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ 7h30 sáng để chuẩn bị cho lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18. Trúc Linh bày tỏ niềm vui và vinh dự khi lần đầu được tham gia, đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ với vai trò là người đẹp lan tỏa tinh thần nhân ái. Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia một chương trình hiến máu có quy mô lớn như Chủ Nhật Đỏ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ 7h30 sáng để chuẩn bị cho lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18.

“Trước đây tôi là cộng tác viên cho những chương trình hiến máu ở trường nhưng khi đến Đại học Bách khoa Hà Nội cho tôi cảm xúc rất đặc biệt. Tôi hy vọng có thêm tình nguyện viên, học viên, sinh viên và nhiều người đến hiến máu, tiếp thêm nguồn máu cho bệnh nhân, những người cần máu, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới", Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ.

Với vai trò người của công chúng, Hà Trúc Linh ý thức rõ trách nhiệm lan tỏa thông điệp tích cực tới cộng đồng. Cô hy vọng hình ảnh cá nhân góp phần quảng bá những chương trình nhân văn như Chủ Nhật Đỏ, giúp nhiều người biết đến hơn và sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

Trong quá trình cùng lãnh đạo chương trình thăm hỏi các tình nguyện viên, Trúc Linh cho biết nhiều bạn lần đầu hiến máu nhưng vui vẻ, không lo sợ. “Các bạn nói rằng rất hạnh phúc vì vừa làm được một việc ý nghĩa. Đội ngũ y tế hỗ trợ tận tình nên mọi người đều cảm thấy an tâm”, cô chia sẻ.

Người đẹp Mai Phương: "Mạng lưới sự sống được dệt nên từ tấm lòng của cả cộng đồng"

Là gương mặt Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp Nguyễn Mai Phương cho biết cô cảm thấy vinh dự và xúc động khi được đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18. Theo Mai Phương, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện đơn thuần mà còn là hành trình nhân văn kéo dài suốt gần hai thập kỷ.

Cô bày tỏ sự tự hào khi được góp mặt trong một chương trình mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc, nơi mỗi giọt máu được trao đi đều góp phần viết tiếp những câu chuyện về sự sống. Người đẹp xúc động trước tinh thần “sẻ giọt máu đào - trao niềm hy vọng” được lan tỏa bền bỉ qua từng năm.

Người đẹp Nguyễn Mai Phương cho rằng hiến máu là dịp để mỗi cá nhân kiểm tra sức khỏe định kỳ, từ đó nâng cao ý thức về việc chăm sóc bản thân và trân trọng giá trị của sự sống. Ảnh: Trọng Tài.

Nói về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, Mai Phương cho rằng đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần gắn kết và trách nhiệm xã hội. Mỗi đơn vị máu không chỉ giúp cứu sống người bệnh trong những thời khắc nguy kịch mà còn góp phần xây dựng nguồn máu dự trữ an toàn cho các ca cấp cứu, tai nạn hoặc bệnh nhân điều trị dài ngày. “Đó là một mạng lưới sự sống được dệt nên từ tấm lòng của cả cộng đồng”, cô chia sẻ.

Theo người đẹp, hiến máu cũng là dịp để mỗi cá nhân kiểm tra sức khỏe định kỳ, từ đó nâng cao ý thức về việc chăm sóc bản thân và trân trọng giá trị của sự sống. “Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao”, Mai Phương nhấn mạnh.

Nguyễn Mai Phương chia sẻ quy trình hiến máu hiện nay an toàn, nhanh chóng và không đau như nhiều người lo ngại. Chỉ 15-20 phút tham gia có thể mang lại cơ hội sống cho người khác. Cô kêu gọi giới trẻ hãy tận dụng sức khỏe và nhiệt huyết của mình để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. “Hãy thử một lần để cảm nhận niềm vui khi biết mình là ‘anh hùng’ trong câu chuyện của ai đó”, cô nói.

﻿ ﻿ Nguyễn Mai Phương kêu gọi giới trẻ hãy tận dụng sức khỏe và nhiệt huyết của mình để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Ảnh: Trọng Tài - Như Ý.

Trong thời gian tới, Mai Phương mong Chủ Nhật Đỏ không chỉ dừng lại ở một chiến dịch hiến máu thường niên mà trở thành phong trào văn hóa sẻ chia bền vững. Người đẹp kỳ vọng chương trình tiếp cận sâu rộng hơn tới giới trẻ thông qua các kênh truyền thông hiện đại.

Cô tin rằng Chủ Nhật Đỏ sẽ góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, biến hiến máu tình nguyện thành một thói quen nhân văn, một nét đẹp tự nhiên trong đời sống của người Việt.

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm của giới trẻ

Hồ Ngọc Phương Linh - top 5 Hoa hậu Việt Nam - cho biết cô đến chương trình với tâm trạng háo hức. Theo Phương Linh dù thời tiết mùa đông lạnh, không khí tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ lại tràn ngập sự ấm áp của tình người.

Cô trân trọng khi được đồng hành cùng chương trình, nơi mọi người cùng chung tay vì một mục tiêu nhân văn. “Tôi cảm nhận rõ sự gắn kết khi tất cả cùng nhau tham gia một hoạt động ý nghĩa như thế này”, Phương Linh nói.

Dàn hoa hậu, người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2024 chung tay lan tỏa thông điệp ý nghĩa của Chủ Nhật Đỏ. Ảnh: Như Ý.

Với Nguyễn Thị Thu Hằng - top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một chương trình hiến máu mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của giới trẻ đối với cộng đồng và xã hội.

Thu Hằng cho biết khi bước vào không gian sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức, cô cảm nhận rõ bầu không khí gắn kết, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của tất cả mọi người. “Ai cũng mang trong mình mong muốn đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực”, cô chia sẻ.