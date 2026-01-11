Phim Việt đầu tiên cán mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026

TPO - So với phim Việt ra rạp cùng thời điểm là "Ai thương ai mến", "Thiên đường máu" tỏ ra vượt trội. Phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tối 11/1.

'Thiên đường máu' bán hơn một triệu vé

Tối 11/1, Thiên đường máu - bộ phim phản ánh nạn lừa đảo qua mạng - cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu. Đây là phim Việt đầu tiên lập thành tích trăm tỷ đồng trong năm 2026.Theo số liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Việt Nam, phim đã vượt mốc một triệu vé bán ra. Ba ngày cuối tuần, Thiên đường máu dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách, vượt bom tấn Avatar 3.

So với phim Việt ra mắt cùng thời điểm là Ai thương ai mến, Thiên đường máu tỏ ra vượt trội. Tính đến ngày 11/1, tác phẩm của Thu Trang chỉ thu về hơn 24 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Tốc độ kiếm tiền của phim khá chậm, dù nhà sản xuất dốc toàn lực thay đổi chiến thuật quảng bá, từ cảnh sông nước miền Tây đến những cú twist liên quan đến án mạng trong phim. Dịp cuối tuần, Ai thương ai mến chỉ kiếm được một tỷ đồng doanh thu bán vé.

Thiên đường máu lấn át Ai thương ai mến.

Trong khi đó, ngay thời điểm công bố, Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã gây chú ý nhờ đề tài giật gân, có tính thời sự. Vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới, buôn người, lao động cưỡng bức tại Campuchia được dư luận quan tâm.

Phim theo chân của Tuấn (Quang Tuấn) - thanh niên nghèo lặn lội sang Campuchia tìm em gái là Út Tâm (Bích Ngọc). Đến nơi, Tuấn bị chuốc thuốc mê rồi bất tỉnh, trở thành nạn nhân ở “khu tự trị”. Tuấn và hàng trăm người Việt ở đây buộc phải trở thành kẻ lừa đảo qua mạng xã hội, nếu không muốn bị tra tấn đến chết. Trong hành trình tìm em gái và cứu chính mình khỏi hang ổ lừa đảo, Tuấn chứng kiến nhiều hoàn cảnh đau lòng. Ở nơi tăm tối, những nạn nhân như Tuấn khát khao tự do và cuộc sống bên gia đình hơn bao giờ hết.

90% câu chuyện được kể trên phim là sự thật. Ê-kíp có sáng tạo thêm nhưng đều dựa trên những câu chuyện nghe người trong cuộc kể lại. Loạt tình huống bắt kịp thực tế, có yếu tố gây cười và dễ tạo hiệu ứng viral cho phim.

Diễn xuất của dàn diễn viên cũng được đánh giá cao, đặc biệt là Quách Ngọc Ngoan trong vai gã giang hồ lọc lõi.

Phim có Doãn Quốc Đam gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đồng của điện ảnh Việt.

Trong diễn biến khác, hai phim Việt là Nhà hai chủ và Truy tìm Long Diên Hương rời rạp. Phim kinh dị Nhà hai chủ chốt doanh thu hơn 12 tỷ đồng. Thành tích có phần hạn chế phản ánh thực lực của phim với đề tài không mới lạ, kịch bản thiếu cao trào. Truy tìm Long Diên Hương rời rạp từ 11/1, ghi nhận doanh thu hơn 206 tỷ đồng. Phim thắng lớn nhờ nội dung hài hước kết hợp hành động hấp dẫn.

Tác phẩm trên trung bình là thắng

Đường đua phim Việt dịp Tết dương lịch không quá sôi động khi Thiên đường máu sớm bỏ xa Ai thương ai mến. Từ kết quả này, cây viết phê bình phim Ngọc Nick M suy ngẫm về bức tranh lớn của phim Việt hiện tại.

Chuyên gia cho rằng khán giả Việt ưu tiên phim nội địa. Chỉ cần tác phẩm có chất lượng trên trung bình, đủ yếu tố tò mò và truyền thông đi đúng hướng, cơ hội "lên số" đến nhanh hơn mọi người tưởng.

"Nhưng câu chuyện không chỉ là truyền thông. Phim dưới trung bình có đẩy thế nào cũng khó cứu, vì khán giả đã tinh hơn nhiều và họ rời rạp nhanh không kém tốc độ mua vé. Nên rốt cuộc, điều quan trọng nhất vẫn là thứ mà người làm nghề hay gọi thẳng là sản phẩm lõi. Làm cho khá trở lên trước đã, còn mọi thứ khác như poster, KOL, clip viral, suất chiếu sớm, cinetour... chỉ giống như những ngọn gió thổi vào một ngọn lửa đủ tốt", chuyên gia nói.

Ở trường hợp của Thiên đường máu, có thể kết luận phim không nhất thiết phải hoàn hảo mới thắng ở phòng vé. Phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường còn nhiều sạn, tình huống bất hợp lý nhưng gỡ gạc lại nhờ nhịp độ lôi cuốn. Giới chuyên môn cũng ghi nhận diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan. Trong khi đó, Quang Tuấn là người giữ nhịp tốt, không phô trương nhưng đủ chắc để câu chuyện không bị trôi tuột.