Thêm cuộc thi ảnh phải thu hồi giải nhất

TPO - Hơn một năm qua, nhiều cuộc thi nhiếp ảnh rơi vào vòng lặp trao giải rồi lại thu hồi, đính chính. Ngày 11/1, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên ra thông báo thu hồi giải nhất cuộc thi chụp ảnh nhanh do phát hiện tác giả chỉnh sửa, xóa bớt chi tiết so với thực tế.

Sáng 11/1, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên ra thông báo thu hồi giải nhất cuộc thi chụp ảnh nhanh 24h với xứ trà do Hội tổ chức.

Theo ban tổ chức, sau quá trình chấm chọn công khai, giám khảo chọn ra 12 tác phẩm để trao giải. Giải nhất trị giá 3 triệu đồng được trao cho tác phẩm Thái Nguyên hương sắc danh trà của tác giả Trần Văn Sinh. Tuy nhiên khi công bố kết quả, ban tổ chức nhận nhiều ý kiến phản ánh về việc bức ảnh đoạt giải nhất đã chỉnh sửa, xóa bớt chi tiết so với thực tế.

Cuộc thi ảnh tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa trà Thái Nguyên.

"Qua quá trình rà soát, xác minh và đối chiếu với thể lệ cuộc thi, ban tổ chức xác định tác phẩm Thái Nguyên hương sắc danh trà đã chỉnh sửa quá mức so với quy định tại thể lệ. Tác giả đã xác nhận việc chỉnh sửa đó, có đơn xin rút giải thưởng và xin lỗi ban tổ chức cùng công chúng", Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thông báo.

Ban tổ chức quyết định thu hồi toàn bộ giải thưởng, giấy chứng nhận và gỡ bỏ tác phẩm của tác giả Trần Văn Sinh khỏi kết quả cuộc thi.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm vì chưa kịp thời hậu kiểm sau chấm giải, dẫn đến việc phát hiện vi phạm sau khi đã công bố kết quả. "Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho việc tổ chức các cuộc thi chụp ảnh nhanh trong những lần sau", ban tổ chức lên tiếng.

Cuộc thi 24h với xứ trà tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa trà Thái Nguyên. Đây là cuộc thi nhiếp ảnh đầu tiên trong năm 2026 vướng ồn ào về kết quả. Nhiều giải thưởng ảnh cũng rơi vào vòng lặp trao rồi lại thu hồi, đính chính.

Tác phẩm còn lại của ông Trần Văn Sinh đoạt giải Khoảnh khắc ấn tượng.

Trước đó, tháng 11/2025, ban tổ chức cuộc thi ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025 thu hồi giải nhất với tác phẩm chụp rắn lục mắt hồng ngọc của tác giả Trần Anh Tuấn (TPHCM) vì phát hiện dấu hiệu dàn dựng, di dời đối tượng khiến bức ảnh mất đi yếu tố tự nhiên.

Tháng 8/2024, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam hủy bỏ, thu hồi huy chương vàng và giấy chứng nhận của tác phẩm Ánh sáng tương lai (tác giả Nguyễn Kim Hoàn) tại Liên hoan nhiếp ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ vì vi phạm thể lệ cuộc thi.

Ngày 6/9/2024, ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống TPHCM thu hồi huy chương đồng của tác phẩm Chiều công trường (tác giả Lâm Điều Trung) do ghép đám mây từ kho hình ảnh của phần mềm Adobe. Ngày 10/9, tác phẩm đoạt giải nhất tiếp tục bị thu hồi huy chương do sai phạm liên quan xử lý ảnh.

Cá biệt, ở cuộc thi ảnh Việt Nam - Điểm hẹn thế giới 2024, ban tổ chức thông báo rút tới 5 giải thưởng do vi phạm quy định thể lệ.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cho rằng có hai nghịch lý nổi bật mà nhiếp ảnh hiện nay phải đối diện. Một là “đại hồng thủy" của hình ảnh". Ai cũng có thể là người chụp ảnh, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa ảnh nghệ thuật và ảnh ghi chép thông thường. Bên cạnh đó là vấn đề về tính chân thực, khi các công cụ tạo sinh bằng AI có thể tạo ra hình ảnh như thật, đe dọa bản chất cốt lõi của nhiếp ảnh là tính tư liệu và chứng thực.