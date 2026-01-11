Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga bị lẫn nhiều, không còn nhận ra đồng nghiệp trong chuyến thăm mới đây của Phi Phụng, Phương Dung. Ở tuổi 81, mọi sinh hoạt cá nhân của bà phụ thuộc hoàn toàn người chăm sóc.

Nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng vừa có chuyến thăm nghệ sĩ Hồng Nga dịp đầu năm mới. Ở tuổi 81, "đệ nhất đào độc" không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, bà ít nói, hoàn toàn không thể nhận ra đồng nghiệp lâu năm.

Hiện tại, mọi sinh hoạt của nghệ sĩ gạo cội phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc lâu năm. Người chăm sóc cho biết bà dành phần lớn thời gian trên giường ngủ. Gia đình cố gắng để bà ngồi xe lăn lúc tỉnh táo, nhằm thuận tiện cho việc ăn uống, hạn chế tình trạng bệnh về da ở người cao tuổi.

Về sinh hoạt hàng ngày, nữ nghệ sĩ không tự ăn uống, mọi bữa ăn phải được bón. Bù lại, nghệ sĩ Hồng Nga không bị chán ăn, có thể ăn hết bát phở lớn, chỉ có điều phải nghiền nhỏ thức ăn để dễ nuốt. Việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và di chuyển cũng do người khác thực hiện thay. Bà không tự đi lại, không ra ngoài trừ khi được đẩy xe.

z7417303971319-00dece5f2d8f80708ba5ed0d2d731581.jpg
Nghệ sĩ Hồng Nga không nhận ra đồng nghiệp.

Khi được Phương Dung và Phi Phụng hỏi thăm sức khỏe, bà nói những từ đứt quãng, không đi vào trọng tâm. Nữ nghệ sĩ cũng không nhớ rõ bản thân bao nhiêu tuổi, không nhận ra đồng nghiệp lâu năm.

“Má tươi hơn nhưng lẫn nhiều, má nói không rõ chữ, không biết đang nói gì. Phải có thông dịch mới hiểu được”, Phương Dung chia sẻ tình trạng hiện tại của nghệ sĩ gạo cội.

Lúc đồng nghiệp yêu cầu hát tặng khán giả, bà chỉ nhớ được câu "Thuyền đã ra khơi...", sau đó ngân nga giai điệu câu vọng cổ trong vở tuồng kinh điển Thuyền ra cửa biển. Bà tiếp tục nói những câu không rõ ràng, ít liên quan cuộc trò chuyện của Phương Dung, Phi Phụng và người chăm sóc.

Nghệ sĩ Hồng Nga gặp vấn đề về trí nhớ, sức khỏe giảm từ năm 2023. Bà không thể đi hát vì mắc bệnh lẫn của người cao tuổi. Con trai nữ nghệ sĩ cho biết bà không mắc bệnh cấp tính nhưng cơ thể và khớp yếu dần, phải nằm một chỗ, không tự đi lại hoặc tự ăn uống. Gia đình sống gần kề để hỗ trợ việc tắm rửa, bón ăn và chăm sóc hàng ngày.

Trong các chuyến thăm trước đó của đồng nghiệp, nghệ sĩ Hồng Nga không nhận ra người quen dù từng gắn bó trên sân khấu. Dịp cuối năm, nghệ sĩ Phượng Liên - đồng nghiệp của Hồng Nga trên sân khấu Dạ Lý Hương đình đám của thập niên 1970 - về thăm đồng nghiệp. Phượng Liên xót xa khi thấy đồng nghiệp lẫn nhiều, không phản ứng dù được Phượng Liên nắm tay và gọi tên nhiều lần.

Trong video NSƯT Thoại Mỹ thăm Hồng Nga gần nhất, khán giả đồng cảm trước tình trạng nữ nghệ sĩ khóc, cười không đúng hoàn cảnh. Nhiều người bình luận tiếc nuối khi bà phải chấm dứt sự nghiệp sớm hơn so với những ngôi sao cùng thời như NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy...

Khoảng hai năm trước khi gặp vấn đề trí nhớ, bà được giới nghệ sĩ và khán giả yêu mến nhờ tính cách bình dân, thân thiện, tự chạy xe máy đi diễn ở tuổi 75, đến thăm và hỗ trợ đồng nghiệp ở viện dưỡng lão.

Trạch Dương
