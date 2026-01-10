Chuyện kinh khủng đang ập tới Beckham

TPO - Brooklyn Beckham đang khiến David Beckham và cả gia đình rơi vào cảnh ê chề trước truyền thông. Đứa con trai từng được cựu danh thủ đặt trọn kỳ vọng quyết định từ mặt cha mẹ, lôi cả luật sư vào mâu thuẫn gia đình. Truyền thông quốc tế gọi đây là chuyện kinh khủng đang ập đến gia đình quyền lực.

Sau cú sốc bị con trai đầu âm thầm từ mặt dịp Giáng sinh 2025, Beckham và Victoria tiếp tục ê chề khi truyền thông khui văn bản pháp lý Brooklyn gửi lên tòa án vào đầu năm mới.

The Sun đưa tin Brooklyn Beckham gửi cho cha mẹ văn bản pháp lý yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh thông qua luật sư. Văn bản này cũng quy định ông bà Becks không được “gắn thẻ” con trai trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn đẩy mối quan hệ giữa Brooklyn và vợ chồng Beckham đến bờ vực gần như không thể hàn gắn. Tối hậu thư của con trai tiếp tục là "giọt nước làm tràn ly nước thứ hai", tạo tình cảnh ê chề cho cặp vợ chồng quyền lực. Con trai cả của Beckham cũng đang đạp đổ hình tượng "gia đình kiểu mẫu" gầy dựng trong 30 năm.

Con trai cả Brooklyn khiến vợ chồng Beckham rơi vào cảnh ê chề.

Quý tử từng được Beckham đặt trọn kỳ vọng

Brooklyn Beckham ra đời năm 1999, vài tháng trước khi David Beckham quyết định kết hôn với Victoria - thành viên nhóm Spice Girls đình đám thời điểm đó. Trong hôn lễ thế kỷ diễn ra tháng 7/1999, Beckham bế con trai 4 tháng tuổi vào lễ đường, tự hào giới thiệu quý tử, thiết lập hình ảnh gia đình quyền lực nhất nước Anh đầu thế kỷ XXI.

Từ lúc chào đời, Brooklyn nghiễm nhiên gắn liền với kỳ vọng kế thừa sự nghiệp của cựu danh thủ lừng danh nước Anh. Tên tuổi của Brooklyn dày đặc mặt báo, với những kỳ vọng như "cuối cùng Beckham cũng có truyền nhân", "Chờ Brooklyn viết tiếp lịch sử của cha"...

Chính Beckham cũng đặt kỳ vọng lớn vào con trai. Từ bé, Brooklyn "mòn chân" đến sân bóng cùng cha, 4 tuổi đã được các ông bầu "đặt cọc". Dưới sự hậu thuẫn của Beckham, câu lạc bộ trẻ Arsenal giang tay đón Brooklyn về đào tạo. Lúc đó, con trai cả của Beckham mới 15 tuổi.

Tham gia CLB được hai năm, Brooklyn bất ngờ rời đội trẻ trước khi ký hợp đồng tập sự, trước sự bất ngờ của khán giả và làn sóng tranh luận khắp mặt báo. Trong bài Chân dung Brooklyn Beckham, The Guardian nhận xét khán giả và chính Beckham đã kỳ vọng quá nhiều vào truyền nhân của Beckham.

Hai năm thi đấu, Brooklyn không chứng minh được tiềm năng. Tờ báo Anh thẳng thừng nhận xét con trai Beckham “không có kỹ thuật và tốc độ đủ để cạnh tranh ở cấp độ chuyên nghiệp”. ESPN UK đánh giá việc Arsenal không giữ Brooklyn là “điều không gây bất ngờ với giới bóng đá”, danh tiếng Beckham không thể giúp con trai tìm chỗ đứng trên sân cỏ.

Rời sân bóng, Brooklyn đá chéo sân sang lĩnh vực thời trang của bà Beck. Ở tuổi 18, Brooklyn đã xuất bản sách ảnh What I See (2017) với số lượng phát hành lớn, debut vai trò nhiếp ảnh gia.

Chưa kịp chứng tỏ năng lực, truyền thông tiếp tục "mổ xẻ" Brooklyn. Ngay cả báo chính thống Independent cũng gọi đây là "dự án chưa định hình". Sách ảnh của Brooklyn giống ghi chép gia đình hơn là dự án nhiếp ảnh, đặt câu hỏi về năng lực thực sự của anh.

Hình tượng gia đình kiểu mẫu, quyền lực giới giải trí bị tổn hại sau ồn ào do Brooklyn gây ra.

Dự án đầu tay thất bại, Brooklyn cũng âm thầm từ bỏ nghề nhiếp ảnh gia. Bẵng đi một thời gian, khán giả lại nhìn thấy Brooklyn xuất hiện trong các video nấu ăn, tham gia các dự án ẩm thực trên mạng xã hội với danh xưng đầu bếp.

Tuy vậy, Brooklyn chưa từng làm việc trong bếp nhà hàng chuyên nghiệp. Hàng loạt bài viết nhắm thẳng vào con trai cả nhà Beckham, chỉ vì anh tự nhận bản thân là đầu bếp. Tạp chí Rolling Stone còn đặt thẳng vấn đề Brooklyn Beckham có phải đầu bếp? (2023), góp ý Brooklyn “có phong thái đấy nhưng lại mang kỹ năng của thợ tập sự".

Ở tuổi 26, Brooklyn đã đi qua bốn lĩnh vực gồm bóng đá, nhiếp ảnh, thời trang và ẩm thực. Nhưng sau cùng, anh không trụ lại ngành nào đủ lâu để được nhìn nhận. Guardian nhận định Brooklyn quá dư thừa đặc quyền, dẫn đến việc thiếu trân trọng cơ hội dù tài năng hạn chế.

"Rể quý" của tỷ phú đang từ bỏ gia đình?

Trong số bốn người con, Brooklyn có sự nghiệp "lận đận" nhất, trong khi hai em trai Romeo và Cruz dần khẳng định chỗ đứng trong lĩnh vực thể thao, âm nhạc. Harper lại bộc lộ năng khiếu thời trang, khả năng tiếp quản thương hiệu của Victoria.

Giữa lúc sự nghiệp chưa thành, Brooklyn quyết định kết hôn với diễn viên Nicola Peltz, sau khi trải qua khoảng 10 mối tình với toàn người mẫu nổi tiếng. Từ đầu, nhà Beck hoàn toàn ủng hộ con trai cưới người thừa kế của tỷ phú Nelson Peltz.

Tưởng chừng con trai yên ổn sau hôn lễ xa xỉ diễn ra năm 2022, vợ chồng nhà Beck lại không thể yên ổn. Từ vụ Nicola Peltz được cho là từ chối mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế, mâu thuẫn ngầm giữa Victoria và con dâu xuất thân gia đình tỷ phú chưa từng được giải quyết triệt để, theo Hello.

Hai người con giữa Romeo và Cruz từ lâu tỏ ra bất bình với hành động của anh cả Brooklyn (từ trái sang).

Đến khi Peltz và Brooklyn quyết định về Mỹ sống, mối liên hệ giữa gia đình Beckham và vợ chồng con trai lớn ngày càng xa cách.

Theo Page Six, Brooklyn đã sai khi không đóng vai trò người hòa giải cho mối quan hệ mẹ chồng, con dâu. Brooklyn hoàn toàn đứng về phía vợ, mọi thứ quan trọng từ nơi ở, công việc, định hướng... đều do Nicola Peltz quyết định.

Trong bài Brooklyn chọn trục Peltz, People nhận định Brooklyn về "liên minh mới" thay vì nghe lời mẹ. Trong khi đó, Victoria Beckham được truyền thông mô tả là "người kỷ luật, luôn muốn vẽ con đường tốt nhất cho các con". Điều này khiến Brooklyn và mẹ ngày càng xa cách.

Quyết định rời Anh, sống toàn thời gian ở Mỹ cùng gia đình vợ khiến khoảng cách giữa Brooklyn và nhà Beckham ngày càng lớn. Năm 2023-2024, Brooklyn xuất hiện trong các sự kiện của gia đình Peltz nhiều hơn số lần đồng hành cùng gia đình ở Anh.

Anh dần trở thành "rể quý" nhà tỷ phú, xuất hiện cùng ông Nelson Peltz ở các sự kiện lớn, trong khi các hoạt động cùng cha mẹ ruột hoàn toàn vắng bóng Brooklyn. Theo Daily Mail, Brooklyn gây khó hiểu khi vắng mặt hoàn toàn tại sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, lễ ra mắt phim tài liệu 50 năm cuộc đời Victoria, sự kiện Beckham được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ... Điều này tiếp tục dẫn đến rạn nứt sâu sắc.

“Sự vắng mặt trong các cột mốc quan trọng là dạng xung đột khó cứu nhất, vì nó đánh vào tầng biểu tượng của gia đình”, tờ People bình luận.

Giữa lúc cả nước Anh bước vào không khí đoàn tụ mùa Giáng sinh, Daily Mail đăng bài viết Thành viên nhà Beckham chặn nhau trên mạng xã hội. Bài viết khiến nhà vợ chồng Beckham không thể yên thân, liên tục bị gọi tên trên mạng xã hội.

Vụ việc ồn ào đến mức Cruz Beckham lên tiếng minh oan cho bố mẹ. Chính Brooklyn là người chặn tài khoản của bố mẹ và các em. "Bố mẹ tôi thức dậy và phát hiện mình bị chặn. Tôi cũng vậy", Cruz giải thích về mâu thuẫn gia đình.

Khán giả tỏ ra khó hiểu trước hành động dứt tình của Brooklyn với bố mẹ và ba người em. "Đó là tuổi thơ, nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên mà, chuyện gì xảy ra thế này?", "Dù có điều gì xảy ra, hành động của Brooklyn quá khó để chấp nhận", "Ai là người sinh ra và cho cậu ngày hôm nay vậy Brooklyn", "Càng chứng tỏ sự trưởng thành, tự lập càng thấy sai lầm"... khán giả bình luận.

Chưa đầy nửa tháng sau cú sốc gây tổn hại danh tiếng gia đình, Beckham và vợ tiếp tục đau lòng vì động thái dứt tình thứ hai của Brooklyn.

"Trớ trêu cho Beckham và Victoria" là bình luận nhận hàng trăm lượt thích dưới bài viết Brooklyn gửi văn bản pháp lý đến tòa án, yêu cầu cha mẹ chỉ được liên lạc qua luật sư, đồng thời không được gắn thẻ tên anh trên các nền tảng công khai.

Truyền thông Anh - Mỹ xem đây là mức đoạn tuyệt hoàn toàn, không còn cách để cứu vãn mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình. Thậm chí, khán giả tự hỏi Brooklyn đã trải qua điều gì, hay Beckham đã làm gì khiến con trai đưa ra những quyết định không tưởng.

Quý tử từng là niềm tự hào của Beckham đẩy gia đình vào cảnh ê chề chưa từng có. Thậm chí, có khán giả cho rằng chuyện Beckham công khai ngoại tình không sốc bằng việc Brooklyn đưa luật sư ra nói chuyện với gia đình. Con trai cả từng được Victoria yêu thương lại chính là người làm tổn hại hình tượng người đàn bà quyền lực, thần tượng của phụ nữ toàn cầu suốt 30 năm qua.