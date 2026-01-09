Hyun Bin và dàn sao tiễn biệt Ahn Sung Ki

TPO - Từ nhà tang lễ đến Nhà thờ Myeongdong, đông đảo nghệ sĩ như Hyun Bin, Jung Joon Ho… đã đến tiễn đưa diễn viên Ahn Sung Ki về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 9/1, lễ tang diễn viên Ahn Sung Ki được cử hành tại Nhà thờ lớn Myeongdong (quận Jung, Seoul). Đến 9h, lễ truy điệu được tổ chức trang trọng trong khuôn viên nhà thờ.

Tang lễ của diễn viên được tổ chức trong 5 ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary Seoul, do Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Gyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc chủ trì. Trước lễ tang chính thức, nghi thức di quan được tiến hành trang nghiêm tại nhà tang lễ.

Hai diễn viên Jung Woo Sung và Lee Jung Jae - đồng nghiệp cùng công ty quản lý Artist Company với Ahn Sung Ki - lần lượt cầm di ảnh và Huân chương Văn hóa Kim Quan tiễn đưa ông. Các diễn viên Seol Kyung Gu, Park Chul Min, Yoo Ji Tae, Park Hae Il, Jo Woo Jin và Joo Ji Hoon khiêng linh cữu.

Hyun Bin, Byun Yo Han và Jung Joon Ho cũng có mặt từ sớm tham dự nghi thức di quan tại nhà tang lễ trước khi đến Nhà thờ Myeongdong. Ngoài ra, các nghệ sĩ như Jung Hye Sun, Kim Jong Soo, Kim Na Woon, Yoo In Chon và đạo diễn Im Kwon Taek cũng đến tiễn biệt tiền bối.

Dàn nghệ sĩ đến viếng Ahn Sung Ki.

Các nghệ sĩ tiếp tục tham dự lễ truy điệu dành cho giới điện ảnh. Tại buổi lễ này, đạo diễn Bae Chang Ho - đồng Trưởng ban tang lễ - cùng Jung Woo Sung đảm nhiệm đọc điếu văn.

Trước đó, diễn viên Ahn Sung Ki qua đời lúc 9h ngày 5/1, hưởng thọ 74 tuổi. Suốt gần 69 năm hoạt động nghệ thuật, ông góp mặt trong hơn 170 tác phẩm, trở thành biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 30/12, ông bất ngờ ngã quỵ do bị nghẹn thức ăn trong lúc dùng bữa, rơi vào trạng thái hôn mê và được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt. Sau 6 ngày, ông trút hơi thở cuối cùng bên gia đình.

Sau khi ông qua đời, Chính phủ Hàn Quốc đã truy tặng Huân chương Văn hóa Kim Quan - phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực nghệ thuật đại chúng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young đã đến viếng, hai con trai của cố diễn viên trực tiếp nhận huân chương.