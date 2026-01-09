Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hyun Bin và dàn sao tiễn biệt Ahn Sung Ki

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ nhà tang lễ đến Nhà thờ Myeongdong, đông đảo nghệ sĩ như Hyun Bin, Jung Joon Ho… đã đến tiễn đưa diễn viên Ahn Sung Ki về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 9/1, lễ tang diễn viên Ahn Sung Ki được cử hành tại Nhà thờ lớn Myeongdong (quận Jung, Seoul). Đến 9h, lễ truy điệu được tổ chức trang trọng trong khuôn viên nhà thờ.

Tang lễ của diễn viên được tổ chức trong 5 ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện St. Mary Seoul, do Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Gyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc chủ trì. Trước lễ tang chính thức, nghi thức di quan được tiến hành trang nghiêm tại nhà tang lễ.

img-9142.jpg
img-9137.jpg
img-9133.jpg

Hai diễn viên Jung Woo Sung và Lee Jung Jae - đồng nghiệp cùng công ty quản lý Artist Company với Ahn Sung Ki - lần lượt cầm di ảnh và Huân chương Văn hóa Kim Quan tiễn đưa ông. Các diễn viên Seol Kyung Gu, Park Chul Min, Yoo Ji Tae, Park Hae Il, Jo Woo Jin và Joo Ji Hoon khiêng linh cữu.

Hyun Bin, Byun Yo Han và Jung Joon Ho cũng có mặt từ sớm tham dự nghi thức di quan tại nhà tang lễ trước khi đến Nhà thờ Myeongdong. Ngoài ra, các nghệ sĩ như Jung Hye Sun, Kim Jong Soo, Kim Na Woon, Yoo In Chon và đạo diễn Im Kwon Taek cũng đến tiễn biệt tiền bối.

img-9145.jpg
img-9140.jpg
img-9139.jpg
img-9136.jpg
img-9135.jpg
img-9134.jpg
Dàn nghệ sĩ đến viếng Ahn Sung Ki.

Các nghệ sĩ tiếp tục tham dự lễ truy điệu dành cho giới điện ảnh. Tại buổi lễ này, đạo diễn Bae Chang Ho - đồng Trưởng ban tang lễ - cùng Jung Woo Sung đảm nhiệm đọc điếu văn.

Trước đó, diễn viên Ahn Sung Ki qua đời lúc 9h ngày 5/1, hưởng thọ 74 tuổi. Suốt gần 69 năm hoạt động nghệ thuật, ông góp mặt trong hơn 170 tác phẩm, trở thành biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 30/12, ông bất ngờ ngã quỵ do bị nghẹn thức ăn trong lúc dùng bữa, rơi vào trạng thái hôn mê và được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt. Sau 6 ngày, ông trút hơi thở cuối cùng bên gia đình.

Sau khi ông qua đời, Chính phủ Hàn Quốc đã truy tặng Huân chương Văn hóa Kim Quan - phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực nghệ thuật đại chúng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young đã đến viếng, hai con trai của cố diễn viên trực tiếp nhận huân chương.

Hà Trang
#Ahn Sung Ki #lễ tang #diễn viên #Hàn Quốc #nghệ thuật #văn hóa #điện ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục