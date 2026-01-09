Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Thủy, Hà Trúc Linh và dàn hoa hậu, siêu mẫu quốc tế đọ sắc

Trạch Dương

TPO - Thảm đỏ Haute Holiday của NTK Vũ Ngọc và Son mang tinh thần lễ hội cuối năm trên du thuyền tại TPHCM quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng. Gần 20 hoa hậu, á hậu và siêu mẫu khoe dáng với thiết kế phom dáng lạ, đính kết và cắt xẻ cầu kỳ.

z7413532808792-60aff989ff5b38e8d917fd7c495511d5.jpg
z7413532889488-6a7726a500ad15194ac91f1b955d4c58.jpg
Hoa hậu Việt Nam - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy diện váy phồng kiểu dáng corset bất đối xứng chất liệu ren. Trang phục đỏ rực giúp cô tôn nước da trắng, nổi bật trong dạ tiệc toàn hoa hậu, siêu mẫu.
z7413531419359-e511ec6e9b8bbe9cedbc1eb64e154e7e.jpg
z7413531524775-2f07e7e4a8fbb3f984d5edb2ad5b41f3.jpg﻿
Đối lập với dàn người đẹp diện trang phục cầu kỳ, Hoa hậu Tiểu Vy dự tiệc tối với phong cách hơi hướm sporty. Thiết kế váy bồng dáng chữ A phối trang phục crop-top giúp người đẹp khoe vẻ trẻ trung.
ha-truc-linh-1197.jpg
tafa6884-1.jpg
Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh xuất hiện trên thảm đỏ dạ tiệc của NTK Vũ Ngọc và Son với đầm mini đen đính hoa nổi, phối giày và túi cùng tông màu.
z7413531849714-ac90171bd7c8563b3f5651897a5d640f.jpg
z7413531984916-524cb5d1fca1111f52e8897de6f09dad.jpg
Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa cũng chọn đầm xuyên thấu tông đỏ, đính kết hoa 3D ở phần thân và chân váy. Cô chọn kiểu tóc đơn giản, tạo điểm nhấn ở phần make up tại tiệc tối.
z7413530528228-38eb8ec0d3778bb12ba4d7ed58063325.jpg
z7413530607270-0f5ca811d159fbcda67fcb6641a34404.jpg
Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez (trái) và Võ Hoàng Yến với trang phục gam màu nổi. Trong khi á hậu người Philippines nổi bật với trang phục 3D, host The Face Vietnam chọn đầm mini đính kết sợi nổi, tạo độ phản sáng.
z7413530187389-3f876d997acae88d6dbbed3b6981971e.jpg
z7413530310305-6bc73a6d06917a8f9af0ee156539c770.jpg
Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Mỹ Lệ đồng điệu phong cách với tông đỏ cổ điển và chất liệu satin, phù hợp dresscode tiệc tối.
z7413530154662-98df006706e375a42135b47b8f150258.jpg
z7413531132372-fc439dbc11fe33e24dcd16eaa73b8079.jpg
Hoa hậu Ngân Anh cùng chồng (ảnh trái) và gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - MC Hồng Phượng phối tông đỏ - đen tương phản.
z7413531234987-3d68937154b0d5563b2a405e99bebd00.jpg
z7413532147482-03fecd4e910d752fd62b42e1089d73b5.jpg
Diễn viên Trần Nghĩa nổi bật với blazer đỏ phối sơ mi đen, tạo điểm nhấn màu sắc trên nền không gian tối.
z7413530405265-c48318c85e1eaae1918c1c69d39be2e2.jpg
Nhiều người đẹp chọn trang phục gam màu trắng để bước lên du thuyền. Đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist diện váy cổ yếm, đính hoa đỏ tập trung ở thân và chân váy phồng tạo độ nhẹ nhàng.
z7413531608966-3d3698a796a678e09f288904e5c8a85e.jpg
z7413531747939-2b8fdef6eb2d05d61706d3efb52366fb.jpg
Hoa hậu Phương Khánh xuất hiện trong đầm trắng trễ vai tay bồng, đính hoa đỏ và dây ruy-băng, kết hợp giày cao gót trắng. Miss Earth 2018 hack tuổi với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính khi đọ sắc cùng dàn người đẹp diện toàn trang phục gợi cảm.
z7413530909541-a8fa0d780cf9486921fa80245f6a1855.jpg
z7413531018317-4296eab2847a2b136ba54087c6b2d01a.jpg
Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, Bùi Khánh Linh diện đầm trắng ôm dáng, chi tiết cúp ngực gợi cảm. Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 tối giản trang sức, mang đến hình ảnh sang trọng với kiểu tóc buông sóng.
z7413531337338-ede784b456abe695d574061f4ef324ff.jpg
z7413532709583-58aab1ec175852fb027628f37c452772.jpg
z7413532622226-b13d4d2d87a433e3e08d1770d16c9aaa.jpg
Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Á hậu Quỳnh Châu ton-sur-ton với đầm mini đen đính kết sequin và hoa 3D. Quỳnh Châu khéo léo giấu bụng bầu nhờ thiết kế suông.
z7413532499147-53959fa471310b253be66961973f7d1a.jpg
z7413532954272-9c24e767e4c736bb9d766dd5ec9711fd.jpg
Hoa hậu Giáng My chọn đầm đen trễ vai phối vòng ngọc trai, trong khi Á hậu Trương Thị May thanh lịch với thiết kế tay phồng và túi hộp mini.
z7413530708041-6f80aa53bd9123634570328990e3ea27.jpg
z7413530811039-f10e2d633d16571a026fc7fe46ca0452.jpg
Á hậu Quỳnh Anh khoe vẻ đẹp Á Đông với đầm mini đen đính hoa 3D, đi kèm găng tay ren dài cổ điển.
z7413532214710-18cfbf4f5213d51f7bd83c6880189a03.jpg
z7413532333257-82b5bbca37ab162b2d3049bd0149816e.jpg
Diễn viên Nhan Phúc Vinh diện suit đỏ đô phối cravat vàng trong lần hiếm hoi dự chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ. Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với phong cách khoác ngoài quen thuộc.
Trạch Dương
