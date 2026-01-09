Thanh Thủy, Hà Trúc Linh và dàn hoa hậu, siêu mẫu quốc tế đọ sắc

TPO - Thảm đỏ Haute Holiday của NTK Vũ Ngọc và Son mang tinh thần lễ hội cuối năm trên du thuyền tại TPHCM quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng. Gần 20 hoa hậu, á hậu và siêu mẫu khoe dáng với thiết kế phom dáng lạ, đính kết và cắt xẻ cầu kỳ.