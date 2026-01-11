Cô gái đăng quang hoa hậu bằng hình thức bỏ phiếu

TPO - Người đẹp Ratrapee Thamjakul đã đăng quang danh hiệu Miss Grand Khon Kaen 2026 bằng hình thức bỏ phiếu trong đêm chung kết. Cô đại diện tỉnh Khon Kaen tham dự Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Chung kết cuộc thi cấp tỉnh Miss Grand Khon Kaen 2026 đã diễn ra ngày 9/1 với chiến thắng thuộc về người đẹp Ratrapee Thamjakul. Cô đại diện tỉnh Khon Kaen tham dự Miss Grand Thailand 2026.

Chiến thắng của Ratrapee Thamjakul được đánh giá là hiếm có từ trước tới nay trong giới sắc đẹp khi cô đăng quang bằng hình thức bỏ phiếu giống bầu cử.

Trên sân khấu, ban tổ chức đặt một hòm phiếu để khán giả tham gia đêm chung kết có thể bỏ phiếu, bầu chọn cho thí sinh mình yêu thích. Sau khi kiểm phiếu, tất cả phiếu bầu được công khai trực tiếp trên sân khấu.

Ratrapee Thamjakul đã đăng quang danh hiệu Miss Grand Khon Kaen 2026

Ban tổ chức sử dụng hình thức bỏ phiếu để chọn hoa hậu.

Trong khoảnh khắc công bố vương miện, không có hình ảnh hai cô gái nắm tay chờ công bố kết quả. Danh tính của người chiến thắng được MC công bố ngay sau lá phiếu bầu cử cuối cùng được đọc lên.

Kết quả, với 37 phiếu bầu, cô gái mang số báo danh 16 - Ratrapee Thamjakul - đã đăng quang danh hiệu cao nhất trong sự hưởng ứng của khán giả.

Lý giải về hình thức chọn hoa hậu mới mẻ này, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Khon Kaen cho biết họ muốn mọi lá phiếu được công khai ngay trên sân khấu để đảm bảo 100% minh bạch, không gian lận.

Hình thức bỏ phiếu để chọn hoa hậu trong chung kết Miss Grand Khon Kaen gây nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người đồng tình với cách làm này và cho rằng cuộc thi đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho tất cả thí sinh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là hình thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu. Bên cạnh đó, một số người nhận xét rằng khán giả bỏ phiếu dựa trên sự yêu thích, để chọn ra một hoa hậu, cần có sự tư vấn của một hội đồng giám khảo chuyên môn về lĩnh vực nhan sắc.

Dù còn nhiều ý kiến nhưng tân hoa hậu Ratrapee Thamjakul nhận được sự đồng tình từ khán giả. Cô là người mẫu, có chiều cao 1,71 m, nhan sắc hiện đại và quyến rũ. Người đẹp có trang cá nhân với hơn 7.000 người theo dõi.

Ratrapee Thamjakul đại diện tỉnh Khon Kaen tham dự Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Cô sẽ cạnh tranh với 76 cô gái để giành vương miện cùng quyền đại diện Thái Lan ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Hiện, nhiều tỉnh, thành của Thái Lan tổ chức cuộc thi để tìm kiếm đại diện tham dự Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Trước đó, người đẹp gốc Việt Phatcharamon Thepraksa đã đăng quang danh hiệu Miss Grand Chachoengsao 2026 và là một trong những thí sinh của cuộc thi năm nay.

Phatcharamon Thepraksa nhận được sự quan tâm của các fan sắc đẹp Việt Nam vì là người gốc Việt. Cô năm nay 18 tuổi, có mẹ là người Quảng Bình đã sang Thái Lan sinh sống, làm việc từ lâu.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan được đánh giá là cuộc thi cấp quốc gia có quy mô tổ chức chuyên nghiệp, hoành tráng. 77 tỉnh thành của Thái Lan đều phải tổ chức cuộc thi riêng để tìm đại diện. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Sarunrat Puagpipat. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành danh hiệu á hậu 1.