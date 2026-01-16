Lý do khiến ông Tây 54 tuổi bán tài sản, đạp xe hơn 22.000km đến Việt Nam

Ông Marino đã đạp xe 10 tháng, vượt hơn 22.000km, qua gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ để tới Việt Nam. Đây là hành trình đặc biệt ý nghĩa với cuộc đời ông.

Ông Marino Izquierdo (54 tuổi) đến từ Tây Ban Nha, đã có hơn 1 tháng trải nghiệm từ Bắc vào Nam của Việt Nam, với nhiều kỷ niệm "cả đời không quên".

"Tôi đã đạp xe 10 tháng, vượt hơn 22.000km, qua gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ để tới Việt Nam. Hành trình này nhiều gian nan nhưng tôi cảm thấy xứng đáng", vị khách chia sẻ với PV VietNamNet.

Ngày 7/2/2025, ông Marino bắt đầu khởi hành chuyến đi đặc biệt của cuộc đời từ Massamagrell (Valencia, Tây Ban Nha). Trước đó, ông dành hơn 1 năm để luyện tập đều đặn, lên kế hoạch du lịch, nghiên cứu tuyến đường muốn đi, địa điểm muốn ghé thăm...

Ông đã bán tài sản cá nhân, ô tô để dồn kinh phí thực hiện hành trình. Hành trang ông mang theo là bức ảnh gia đình, lá thư của bố và chiếc ti giả đầu tiên của cháu gái.

Ông Marino khởi hành vào tháng 2/2025

"Hành trình này là sự tri ân dành cho cha tôi, người đã dành cả đời gánh vác gia đình, luôn dạy con cháu bảo vệ thiên nhiên nhưng không may qua đời vì bệnh ung thư máu. Tôi thực hiện chuyến đi này để gây quỹ cho cuộc chiến chống ung thư cũng như nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này.

Tôi cũng thực hiện chuyến đi vì con và cháu gái của mình. Tôi muốn cho các con thấy sức mạnh của lòng kiên trì", ông Marino cho hay.

Đích đến là Việt Nam bởi từ lâu, ông Marino đã say mê văn hóa và thiên nhiên của đất nước hình chữ S. Tại đây, ông cũng có nhiều bạn bè đang sống và làm việc. Ông muốn trực tiếp tới thăm họ, cùng họ làm những việc có ý nghĩa cho cuộc đời.

Trước khi đến được Việt Nam, người đàn ông 54 tuổi đã trải qua rất nhiều thử thách. Ở Romania, ông đối mặt với trận tuyết dày, lạnh thấu xương. Có thời điểm, lốp xe bị nứt, tưởng như sắp rời ra, ông tự sửa chữa rồi lại tiếp tục đi.

Ông Marino tại Trung Quốc

Qua mùa đông là những ngày hè xuyên sa mạc ở Kazakhstan, cái nắng khủng khiếp ở Uzbekistan. Tới Trung Quốc, ông Marino một lần nữa gặp bão tuyết lớn.

"Đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rồi lại nhắc nhở mình về lý do bắt đầu. Khi thấy mệt, tôi luôn chủ động nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, đặt yếu tố an toàn lên trên hết.

Hơn nữa, qua những cung đường khó khăn, tôi được tận mắt chứng kiến cảnh quan thiên nhiên vô cùng ấn tượng ở khắp các quốc gia", ông kể.

Ngày 7/12, người đàn ông Tây Nha Ban chính thức tới cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng). Sau đó, ông rong ruổi qua các tỉnh, thành để vào tới Huế.

"Ở Việt Nam, tôi chưa có ngày nào đơn độc", ông Marino kể. Ở bất cứ đâu, ông cũng được mọi người chào đón và hỗ trợ.

"Qua cửa khẩu Trà Lĩnh, tôi dừng lại ở một ngôi làng nhỏ để sửa nan hoa xe đạp. Khoảng 20 em học sinh gần đó vừa tan trường đã tiến lại gần với sự tò mò, hỏi han và chào đón tôi rất nhiệt tình. Những đứa trẻ không hề sợ hãi hay xa lạ, xem tôi như người thân vậy", ông kể.

"Có nhiều người xa lạ sẵn sàng mở cửa nhà đón tôi, mời đồ ăn, nước uống... hay đi cùng tôi một quãng đường. Sự giúp đỡ đó khiến tôi có thêm động lực", ông nói thêm.

Người đàn ông Tây Ban Nha hạnh phúc khi được chào đón ở Việt Nam

Khi đến Huế, ông gặp một cơn đau bụng bất ngờ, phải nhanh chóng tìm tới bệnh viện gần nhất. "Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết, tôi có viên sỏi thận nhỏ. Họ đã kịp thời chữa trị và nhiệt tình chăm sóc tôi đến khi bình phục. Sau 5-6 ngày, tôi đã có thể tiếp tục hành trình", ông Marino chia sẻ.

Trong hành trình từ Tây Ban Nha đến Việt Nam, Marino luôn nhận được sự ủng hộ từ con trai thứ Jordi. Anh là người kết nối dự án của cha với tổ chức từ thiện Pháp La Goutte d’Eau (Giọt nước). Tổ chức này phối hợp với một bệnh viện tại Đà Nẵng thực hiện các hoạt động nhân đạo, nên ông Marino quyết định kết thúc chuyến đi tại Gò Nổi (Đà Nẵng).

Thay vì đến Campuchia và Lào như dự định, ông ở lại Việt Nam 2 tháng để tham gia các hoạt động thiện nguyện, tuyên truyền về tầm soát ung thư sớm... Chiếc xe đạp của ông Marino được trao tặng cho quỹ thiện nguyện để đấu giá, lấy kinh phí giúp đỡ cộng đồng.

Ông Marino trao tặng chiếc xe đạp cho quỹ thiện nguyện

Những ngày qua, ngoài tham gia hoạt động thiện nguyện, nam du khách cũng dành thời gian ăn phở, trải nghiệm cà phê bệt, thưởng thức những món ăn đặc sản dân dã của Việt Nam - đất nước ông luôn yêu quý.

Ông rất mong có thể đón tết Nguyên đán ở Việt Nam nhưng phải về nước vào đầu tháng 2. Ông cho biết sẽ sớm quay lại đất nước hình chữ S để khám phá và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa.