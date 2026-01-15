Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Đắk Lắk sẽ chi trả dứt điểm hơn 6,6 tỷ đồng cho những người diện hưởng trợ cấp xã hội

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk quyết định ứng ngân sách năm 2026 để chi trả dứt điểm các khoản trợ cấp bảo trợ xã hội còn nợ trong năm 2025.

Ngày 15/1, lãnh đạo UBND xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, địa phương sẽ sử dụng nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu từ Trung ương năm 2026 để chi trả dứt điểm hơn 6,6 tỷ đồng tiền trợ cấp bảo trợ xã hội còn nợ từ cuối năm 2025.

Nguyên nhận chậm chi trả, do thiếu hụt kinh phí vì các lý do như sáp nhập đơn vị hành chính và phát sinh chính sách mới, hàng nghìn người dân tại đây đã bị chậm nhận tiền hỗ trợ suốt từ tháng 9 đến tháng 12/2025. Chị Mã Thị Dua (thôn 15, xã Ea Rốk) chia sẻ, khoản trợ cấp 1 triệu đồng mỗi tháng cho con trai bị bại não đã bị tạm dừng nhiều tháng qua, khiến việc thuốc thang cho con trước thềm năm mới gặp nhiều trở ngại.

3277263593190390779.jpg
Xã Ea Rốk "ứng" ngân sách năm 2026 để kịp thời cho những người thuộc diện được trợ cấp bảo trợ xã hội.

Trước thực trạng này, UBND xã Ea Rốk đã có 4 văn bản kiến nghị gửi cấp trên xin bổ sung kinh phí. Để xử lý dứt điểm, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã hướng dẫn các xã, phường chủ động cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên tối đa cho an sinh xã hội. Việc xã Ea Rốk "ứng" dự toán năm 2026 được xem là giải pháp tình thế kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Hồ Nam
#trợ cấp xã hội #Đắk Lắk #bảo trợ xã hội #ngân sách 2026 #đời sống dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục