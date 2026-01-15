Đắk Lắk sẽ chi trả dứt điểm hơn 6,6 tỷ đồng cho những người diện hưởng trợ cấp xã hội

Ngày 15/1, lãnh đạo UBND xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, địa phương sẽ sử dụng nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu từ Trung ương năm 2026 để chi trả dứt điểm hơn 6,6 tỷ đồng tiền trợ cấp bảo trợ xã hội còn nợ từ cuối năm 2025.

Nguyên nhận chậm chi trả, do thiếu hụt kinh phí vì các lý do như sáp nhập đơn vị hành chính và phát sinh chính sách mới, hàng nghìn người dân tại đây đã bị chậm nhận tiền hỗ trợ suốt từ tháng 9 đến tháng 12/2025. Chị Mã Thị Dua (thôn 15, xã Ea Rốk) chia sẻ, khoản trợ cấp 1 triệu đồng mỗi tháng cho con trai bị bại não đã bị tạm dừng nhiều tháng qua, khiến việc thuốc thang cho con trước thềm năm mới gặp nhiều trở ngại.

Xã Ea Rốk "ứng" ngân sách năm 2026 để kịp thời cho những người thuộc diện được trợ cấp bảo trợ xã hội.

Trước thực trạng này, UBND xã Ea Rốk đã có 4 văn bản kiến nghị gửi cấp trên xin bổ sung kinh phí. Để xử lý dứt điểm, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã hướng dẫn các xã, phường chủ động cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên tối đa cho an sinh xã hội. Việc xã Ea Rốk "ứng" dự toán năm 2026 được xem là giải pháp tình thế kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người dân.