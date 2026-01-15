Quảng Ninh: Trẻ em ở chùa Cẩm La được chuyển về gia đình và trung tâm trợ giúp xã hội

TPO - Cơ quan chức năng đã bàn giao 5 trẻ cho gia đình và đưa 2 trẻ về Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh để nuôi dưỡng theo chế độ chuyên nghiệp. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật đối với 4 trẻ nhà chùa đã làm thủ tục nhận con nuôi.

Tối 14/1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, chùa Cẩm La (phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) đã bàn giao 7 trẻ được nuôi dưỡng trái quy định tại đây về gia đình và Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết Trung tâm là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế có chức năng tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nên đã sẵn sàng tiếp nhận trẻ từ chùa Cẩm La về đây nuôi dưỡng theo sự điều động của Sở Y tế.

Trong thời gian tới, tùy tình hình của trẻ, trung tâm sẽ bố trí cho các trẻ sinh hoạt, học tập cũng như nuôi dưỡng số trẻ trên nhằm mục đích giúp trẻ hòa đồng với xã hội.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được sinh hoạt, vui chơi tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi Sở Y tế, UBND phường Phong Cốc kiểm tra thông tin về hoạt động nuôi trẻ tại đây.

Cơ quan chức năng lập 2 đoàn liên ngành làm việc với sư trụ trì chùa Cẩm La, qua kiểm tra của đoàn liên ngành, chùa Cẩm La đang nuôi 11 trẻ, trong đó có 3 trẻ được làm hồ sơ nhận con nuôi, 1 trẻ sinh năm 2023 được nhà sư này đứng tên khai sinh.

Trong các ngày 12 và 13/1, có 2 trẻ được bàn giao về gia đình; sáng 14/1, thêm 3 trẻ tiếp tục được đưa về với người thân dưới sự chứng kiến của đoàn công tác liên ngành và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, 2 trẻ đã được lập hồ sơ, tiếp nhận vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh để được chăm sóc, nuôi dưỡng theo chế độ chuyên nghiệp.

Đối với 4 trường hợp còn lại, trong đó có 3 trẻ được trụ trì nhận làm con nuôi và một trẻ sinh năm 2023 do trụ trì đứng tên khai sinh, các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Tiền Phong thông tin sự việc phản ánh trên mạng xã hội đối với Trụ trì chùa Cẩm La nuôi trẻ và sử dụng hình ảnh của trẻ nhỏ đưa lên mạng xã hội. Sau đó, Sở Y tế đã lập 2 đoàn công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chùa Cẩm La không sử dụng hình ảnh trẻ em để đưa lên mạng xã hội.

Để đảm bảo quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, Sở Y tế và UBND phường Phong Cốc đã đề nghị Trụ trì nhà chùa thực hiện việc bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về gia đình trong thời gian sớm nhất. Đối với các trẻ em chưa bàn giao được về cho gia đình, thân nhân, UBND phường Phong Cốc làm thủ tục đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

Ngoài ra, nhà chùa cần thu hồi, chấm dứt việc đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, trường hợp tiếp tục đăng tải nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.