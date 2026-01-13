Quảng Ninh: Đưa trẻ ở chùa Cẩm La về trung tâm trợ giúp xã hội trước Tết Nguyên đán

TPO - Theo đại diện UBND phường Phong Cốc, các trường hợp trẻ đang được nuôi ở chùa Cẩm La nếu không có gia đình tới đón, chính quyền sẽ đưa về Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh thuộc Sở Y tế xong trước dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chiều tối 12/1, UBND phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động tại chùa Cẩm La và các biện pháp chính quyền phường đã xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, cho biết qua kiểm tra thực tế và làm việc liên ngành với sư trụ trì chùa Cẩm La, tại thời điểm này chùa đang nuôi dưỡng, chăm sóc 11 cháu, trong đó có 3 cháu đã được nhà sư nhận làm con nuôi. Ngoài ra, cơ quan chức năng không phát hiện hoạt động khám chữa bệnh hoặc can thiệp thẩm mỹ tại chùa như một số thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

UBND phường Phong Cốc và Sở Y tế khẳng định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội, chưa được cấp phép thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định của pháp luật.

Chính quyền phường Phong Cốc đang xác minh nhân thân/người nuôi dưỡng đối với số trẻ đang sinh sống tại chùa Cẩm La.

Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, cho biết sáng cùng ngày phường cùng nhà chùa đã bàn giao một cháu 6 tuổi về cho gia đình tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ an toàn.

“Các trường hợp còn lại chính quyền phường đang phối hợp với nhà chùa xác minh tình trạng nhân thân, gia đình/người chăm sóc để bàn giao về gia đình. Nếu quá thời gian theo quy định mà gia đình không đến đón, chúng tôi sẽ đưa các cháu vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ. Việc này hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán 2026”, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc chia sẻ.

Ngoài ra, phường Phong Cốc yêu cầu nhà chùa dừng việc đăng tải hình ảnh, video clip liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội. Việc thông tin, truyền thông về hoạt động của chùa Cẩm La phải tuân thủ quy định của pháp luật về Di sản văn hóa, không làm lộ danh tính, hình ảnh trẻ em. Mọi hoạt động liên quan đến di tích phải được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, quản lý.

Theo đại diện phường Phong Cốc, chính quyền khẳng định luôn thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước đối với di tích, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh và các tổ chức liên quan để xử lý vụ việc đúng pháp luật, nhân văn, bảo đảm ổn định dư luận xã hội.

Chùa Cẩm La là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, được xếp hạng theo Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, chùa đang được triển khai Dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, chính quyền phường Phong Cốc cũng phải phát đi thông tin cảnh báo về việc xuất hiện bài viết kèm hình ảnh kêu gọi “công đức xây dựng chùa Cẩm La”, công khai số tài khoản ngân hàng và ghi nội dung “Đỗ Hồng Hạnh-đại diện UBND phường Phong Cốc và Chùa La, Quảng Ninh”.

UBND phường Phong Cốc định không có bất kỳ chủ trương, văn bản, hay ủy quyền nào liên quan đến việc kêu gọi công đức xây dựng chùa Cẩm La. UBND phường không mở, không sử dụng, không cho phép sử dụng bất kỳ tài khoản cá nhân nào để tiếp nhận tiền công đức dưới danh nghĩa chính quyền địa phương. Người dân không chia sẻ, không chuyển tiền, không tương tác với các nội dung giả mạo. Chủ động cảnh giác, phản ánh thông tin nghi vấn về UBND phường, hoặc công an phường để được xử lý.