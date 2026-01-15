Cưỡng chế công trình, trồng lại 1.000 cây phi lao tại khu rừng ven biển bị xâm hại ở Quảng Trị

TPO - Chính quyền xã Hoà Trạch (Quảng Trị) xác định có dấu hiệu hủy hoại rừng lấn chiếm đất làm nghĩa địa, đồng thời tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm và khẩn trương trồng mới 1.000 cây phi lao để khôi phục tuyến rừng phòng hộ ven biển.

Rừng phi lao chết "bất thường"

Trước đó báo chí phản ánh nghi vấn rừng phi lao hàng chục năm tuổi tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch bị “bức tử” nhằm xâm lấn làm nghĩa địa. Theo phản ánh, nhiều cây phi lao chết khô bất thường, bị bóc vỏ, chặt sát gốc, để lại những khoảng trống lớn trong khu rừng chắn cát ven biển.

Những cây phi lao hàng chục năm tuổi bị bóc trụi vỏ, chờ chết để lấy đất làm nghĩa địa.

Ngay sau đó, UBND xã Hòa Trạch đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra thực địa. Kết quả xác minh cho thấy tình trạng xâm hại rừng diễn ra đúng như nội dung báo chí và người dân phản ánh.

Theo báo cáo của UBND xã, khu vực xảy ra vi phạm thuộc rừng sản xuất – rừng phi lao chắn cát, diện tích hơn 4 ha, được trồng từ nhiều năm trước nhằm bảo vệ khu dân cư ven biển.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, rừng bị thu hẹp do tác động của bão gió và đặc biệt là tình trạng một số cá nhân lợi dụng khu vực giáp ranh nghĩa địa để tác động khiến cây chết, từng bước chiếm đất.

Qua kiểm tra tại tiểu khu 168B, lực lượng chức năng phát hiện 20 cây phi lao bị xâm hại, trong đó 16 cây bị chặt lấy thân, 4 cây bị khoanh vỏ sát gốc. Ngoài ra, nhiều vị trí trong rừng xuất hiện mốc ranh giới cắm trái phép, dấu hiệu san gạt mặt bằng và đốt gốc cây.

Nhiều cây phi lao bị cưa ngang gốc và sát đó là tường bao vừa mới xây làm nghĩa địa.

Theo chính quyền địa phương, sau bão số 10 năm 2025, một số cây bị gãy đổ tạo khoảng trống trong rừng. Lợi dụng thời điểm này, các hành vi hủy hoại rừng tiếp tục diễn ra với mục đích mở rộng đất nghĩa địa trái phép.

Cưỡng chế công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng rừng

Sau khi xác minh, UBND xã Hòa Trạch đã ban hành thông báo yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến ngày 7/1/2026, hết thời hạn nhưng không xác định được cá nhân vi phạm, địa phương đã ban hành quyết định khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép.

Sáng 10/1/2026, UBND xã Hòa Trạch tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép trong rừng, gồm 3 khu tường bao kiên cố với diện tích khoảng 500 m² và 5 khu đất bị cắm mốc trái phép, diện tích khoảng 400 m². Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, không phát sinh phản ứng, nhận được sự đồng thuận của người dân.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã huy động các đoàn thể và người dân trồng mới 1.000 cây phi lao tại những vị trí rừng bị xâm hại và các khoảng trống trong khu rừng. Việc trồng lại nhằm khôi phục tuyến rừng chắn gió, cố định cát, bảo vệ khu dân cư ven biển.

Song song với đó, xã Hòa Trạch triển khai các biện pháp tăng cường quản lý, tuần tra, giám sát rừng; rà soát, cắm lại mốc ranh giới giữa rừng và nghĩa địa; đồng thời phối hợp cơ quan công an điều tra, làm rõ các dấu hiệu hủy hoại rừng để xử lý nghiêm theo quy định.

Huy động người dân trồng lại 1.000 cây phi lao tại khu vực rừng bị xâm hại.

Rừng phi lao ven biển Quảng Trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống thiên tai, giảm thiểu tác động của bão gió và xâm thực cát. Việc rừng bị xâm hại không chỉ gây tổn thất môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khu dân cư ven biển.

Vụ việc tại xã Hòa Trạch một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường quản lý đất rừng, nâng cao ý thức cộng đồng và có giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, nhất là tại các khu vực rừng phòng hộ ven biển miền Trung.