Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cưỡng chế công trình, trồng lại 1.000 cây phi lao tại khu rừng ven biển bị xâm hại ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chính quyền xã Hoà Trạch (Quảng Trị) xác định có dấu hiệu hủy hoại rừng lấn chiếm đất làm nghĩa địa, đồng thời tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm và khẩn trương trồng mới 1.000 cây phi lao để khôi phục tuyến rừng phòng hộ ven biển.

Rừng phi lao chết "bất thường"

Trước đó báo chí phản ánh nghi vấn rừng phi lao hàng chục năm tuổi tại thôn Trung Vũ, xã Hòa Trạch bị “bức tử” nhằm xâm lấn làm nghĩa địa. Theo phản ánh, nhiều cây phi lao chết khô bất thường, bị bóc vỏ, chặt sát gốc, để lại những khoảng trống lớn trong khu rừng chắn cát ven biển.

img-5516-2.jpg
Những cây phi lao hàng chục năm tuổi bị bóc trụi vỏ, chờ chết để lấy đất làm nghĩa địa.

Ngay sau đó, UBND xã Hòa Trạch đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra thực địa. Kết quả xác minh cho thấy tình trạng xâm hại rừng diễn ra đúng như nội dung báo chí và người dân phản ánh.

Theo báo cáo của UBND xã, khu vực xảy ra vi phạm thuộc rừng sản xuất – rừng phi lao chắn cát, diện tích hơn 4 ha, được trồng từ nhiều năm trước nhằm bảo vệ khu dân cư ven biển.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, rừng bị thu hẹp do tác động của bão gió và đặc biệt là tình trạng một số cá nhân lợi dụng khu vực giáp ranh nghĩa địa để tác động khiến cây chết, từng bước chiếm đất.

Qua kiểm tra tại tiểu khu 168B, lực lượng chức năng phát hiện 20 cây phi lao bị xâm hại, trong đó 16 cây bị chặt lấy thân, 4 cây bị khoanh vỏ sát gốc. Ngoài ra, nhiều vị trí trong rừng xuất hiện mốc ranh giới cắm trái phép, dấu hiệu san gạt mặt bằng và đốt gốc cây.

img-5514.jpg
Nhiều cây phi lao bị cưa ngang gốc và sát đó là tường bao vừa mới xây làm nghĩa địa.

Theo chính quyền địa phương, sau bão số 10 năm 2025, một số cây bị gãy đổ tạo khoảng trống trong rừng. Lợi dụng thời điểm này, các hành vi hủy hoại rừng tiếp tục diễn ra với mục đích mở rộng đất nghĩa địa trái phép.

Cưỡng chế công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng rừng

Sau khi xác minh, UBND xã Hòa Trạch đã ban hành thông báo yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến ngày 7/1/2026, hết thời hạn nhưng không xác định được cá nhân vi phạm, địa phương đã ban hành quyết định khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

img-5686.jpg
Chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép.

Sáng 10/1/2026, UBND xã Hòa Trạch tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép trong rừng, gồm 3 khu tường bao kiên cố với diện tích khoảng 500 m² và 5 khu đất bị cắm mốc trái phép, diện tích khoảng 400 m². Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, không phát sinh phản ứng, nhận được sự đồng thuận của người dân.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã huy động các đoàn thể và người dân trồng mới 1.000 cây phi lao tại những vị trí rừng bị xâm hại và các khoảng trống trong khu rừng. Việc trồng lại nhằm khôi phục tuyến rừng chắn gió, cố định cát, bảo vệ khu dân cư ven biển.

Song song với đó, xã Hòa Trạch triển khai các biện pháp tăng cường quản lý, tuần tra, giám sát rừng; rà soát, cắm lại mốc ranh giới giữa rừng và nghĩa địa; đồng thời phối hợp cơ quan công an điều tra, làm rõ các dấu hiệu hủy hoại rừng để xử lý nghiêm theo quy định.

img-5685.jpg
Huy động người dân trồng lại 1.000 cây phi lao tại khu vực rừng bị xâm hại.

Rừng phi lao ven biển Quảng Trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống thiên tai, giảm thiểu tác động của bão gió và xâm thực cát. Việc rừng bị xâm hại không chỉ gây tổn thất môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khu dân cư ven biển.

Vụ việc tại xã Hòa Trạch một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường quản lý đất rừng, nâng cao ý thức cộng đồng và có giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, nhất là tại các khu vực rừng phòng hộ ven biển miền Trung.

Hoàng Nam
#rừng phi lao #xã Hoà Trạch #xâm hại rừng #lấn chiếm đất #rừng ven biển #công trình trái phép #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục