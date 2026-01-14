Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Huế nỗ lực ‘giành’ lại vỉa hè cho người đi bộ, du khách

Ngọc Văn
TPO - Phường trung tâm TP. Huế là Thuận Hóa bắt đầu xử phạt đối với các hành vi dừng, đỗ xe và buôn bán lấn chiếm vỉa hè từ sau ngày 20/1, nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và không gian dành cho người đi bộ, du khách; xây dựng hình ảnh đô thị văn minh - thân thiện.

Ngày 14/1, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, lực lượng chức năng của phường vừa tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo cấm buôn bán, cấm dừng đỗ xe trên vỉa hè tại nhiều tuyến phố thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ, du khách.

dsc5044.jpg
Phường Thuận Hóa đặt biển cấm tụ tập buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đỗ xe tại đoạn vỉa hè cạnh đường Lê Lợi, trước trụ sở UBND TP. Huế.

Cụ thể, các vị trí áp dụng xử phạt về hành vi buôn bán, dừng đỗ xe trên vỉa hè sau ngày 20/1, gồm đường Hai Bà Trưng (phía bên phải, đoạn từ nút giao đường Hà Nội đến đường Ngô Quyền); đường Trần Cao Vân (phía bên phải, đoạn từ giao đường Hà Nội đến đường Hai Bà Trưng).

Ngoài ra, vỉa hè đường Lê Lợi cũng được siết chặt quản lý tại các đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến cổng chào công viên Nguyễn Đình Chiểu; từ cầu Phú Xuân đến trước trụ sở UBND TP. Huế. Khu vực góc giao lộ đường Đoàn Hữu Trưng – Nguyễn Trường Tộ (trước nhà thờ Phủ Cam) cũng nằm trong diện cấm dừng, đỗ xe và buôn bán trên vỉa hè.

dsc5034.jpg
Du khách dạo bước trên đoạn vỉa hè trung tâm TP. Huế mà không còn gặp cảnh phiền toái do vấn nạn chiếm dụng buôn bán, đậu đỗ xe lấn lối bộ hành.

Theo UBND phường Thuận Hóa, đây đều là những điểm “nóng” về tình trạng chiếm dụng vỉa hè để đậu đỗ xe, kinh doanh tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trung tâm TP. Huế.

Từ nay đến ngày 20/1, lực lượng chức năng của phường sẽ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định. Sau thời điểm kể trên, các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn
