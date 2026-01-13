Sặc sỡ bưởi đỏ 'tiến vua' vào vụ Tết

TPO - Khi những cơn gió lạnh cuối năm vừa tràn về, cả vùng trồng bưởi tại xã Lam Sơn (Thanh Hóa) cũng bước vào mùa nhộn nhịp nhất. Dọc những tuyến đường làng, bưởi đỏ Luận Văn – giống bưởi từng được dùng làm lễ vật tiến vua, bắt đầu khoác lên mình sắc son trầm ấm, báo hiệu một vụ Tết đang đến rất gần.