Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Sặc sỡ bưởi đỏ 'tiến vua' vào vụ Tết

Lâm Thuỳ Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi những cơn gió lạnh cuối năm vừa tràn về, cả vùng trồng bưởi tại xã Lam Sơn (Thanh Hóa) cũng bước vào mùa nhộn nhịp nhất. Dọc những tuyến đường làng, bưởi đỏ Luận Văn – giống bưởi từng được dùng làm lễ vật tiến vua, bắt đầu khoác lên mình sắc son trầm ấm, báo hiệu một vụ Tết đang đến rất gần.

z7417605669503-3f9fff6cb7dbfb051e65ec84c1492f0f.jpg
Những ngày này, dọc các tuyến đường làng Luận Văn, hình ảnh dễ thấy nhất là những quả bưởi đỏ được bọc giấy cẩn thận, treo lơ lửng trên cành trong những vườn cây rộng, chờ ngày cắt hái.
z7417605655223-f250277e40c0dc6a247cdce57c25684b.jpg
“Nhà tôi trồng bưởi mấy chục năm rồi, nhưng năm nay khách đặt sớm hơn hẳn”, ông Nguyễn Văn Tư - chủ vườn trồng bưởi lâu năm tại làng Luận Văn vừa buộc lại túi bọc bưởi vừa kể. Trên hơn 4 ha đất, vườn bưởi của ông dự kiến cho khoảng 10.000 quả, trong đó quá nửa đã được thương lái đặt trước.
z7417605652590-403709e0f0d5a4cdbfaf77a7b6c5e04b.jpg
Không chỉ bán bưởi, gia đình ông Tư còn dành công nhân giống, ươm hạt, chiết cành từ cây đầu dòng. “Giữ giống quý không thể làm qua loa. Phải kiên nhẫn từ khâu chọn cây mẹ, chăm đất, giữ nước, đến lúc bưởi đậu quả,” ông nói.
z7417605741068-98403b6725ddcf1311538882ac333204.jpg
Người làng Luận Văn vẫn nhắc về thời kỳ giống bưởi này suýt bị lãng quên. Chỉ vài năm gần đây, khi được khôi phục và trồng theo hướng hàng hóa, bưởi đỏ mới thực sự trở lại, không chỉ sống khỏe mà còn trở thành cây làm giàu.
z7417605695398-7ecb099a910e24e7aa41081c46487973.jpg
Theo những người trồng bưởi lâu năm tại làng, bưởi Luận Văn trồng bốn năm mới bói quả, tháng 2-3 âm lịch trổ hoa, cuối năm mới cho thu hoạch. Khi còn non, quả xanh mướt; đến giữa tháng 10 âm lịch bắt đầu ánh lên màu đỏ; lúc chín, vỏ đỏ sậm như lớp nhung, toả hương thơm nhẹ. Múi bưởi Luận Văn khi già rất mọng nước, vị ngọt thanh. Mỗi cây cho trung bình khoảng 40-50 quả mỗi vụ. Trọng lượng mỗi quả rơi vào khoảng nửa cân đến hơn 1 cân.
z7417605683611-bb484063c160ca84686cd45aed111847.jpg
Không chỉ đẹp mã, phần tép bên trong cũng mang sắc đỏ hồng tự nhiên, hội tụ đủ “sắc - hương - vị”. Chính đặc điểm này khiến bưởi Luận Văn từ xa xưa được chọn làm lễ vật tiến vua, dùng trong những dịp lễ trọng.
z7417605695711-e6d833b6bb78ddcfa7ca7a07fc95cc54.jpg
Năm nay thời tiết thất thường, mưa bão nhiều, nhưng nhờ kinh nghiệm chăm sóc, bưởi vẫn cho mẫu mã đẹp.﻿
z7417605730930-f859bb7d589e455c0cb2dd8f48fafee3.jpg
Từ tháng 11 âm lịch, thương lái đã tấp nập vào vườn. Giá bán lẻ dao động 100.000–200.000 đồng/quả; những cặp bưởi tuyển chọn để biếu Tết có thể lên tới 500.000 đồng. Đặc biệt, bưởi chín giữ hương đến 1–2 tháng, trưng suốt Tết không hỏng – điều hiếm loại quả nào có được ưu thế đó.
476233901-3950982401848338-5477773502611859853-n.jpg
z7417605665375-655224a22e7db03b04118cd44324cce7.jpg

Hiện bưởi đỏ Luận Văn đã có mặt rộng rãi tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… trở thành đặc sản quà Tết được ưa chuộng. Ông Phan Bá Tài, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thọ Xương, cho biết giống bưởi này đã được công nhận OCOP 3 sao năm 2024, góp phần khẳng định thương hiệu và giá trị sản phẩm.

Lâm Thuỳ Dương
#bưởi đỏ #bưởi Luận Văn #Tết #nông nghiệp #Lam Sơn #giống bưởi #kinh tế #bưởi tiến vua #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục