Hà Nội Cận cảnh điểm sạt lở nguy hiểm trên đê sông Pheo

TPO - Do ảnh hưởng của mưa bão số 10 và 11 năm 2025, đê sông Pheo tại các vị trí K3+050 và K3+310 thuộc phường Tây Tựu bị sạt lở nghiêm trọng. UBND thành phố đã công bố tình huống khẩn cấp và triển khai xây dựng công trình ứng phó tại khu vực này.