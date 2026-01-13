Cận cảnh điểm sạt lở nguy hiểm trên đê sông Pheo

TPO - Do ảnh hưởng của mưa bão số 10 và 11 năm 2025, đê sông Pheo tại các vị trí K3+050 và K3+310 thuộc phường Tây Tựu bị sạt lở nghiêm trọng. UBND thành phố đã công bố tình huống khẩn cấp và triển khai xây dựng công trình ứng phó tại khu vực này.
Theo UBND TP Hà Nội, ảnh hưởng của bão số 10 và 11 đã khiến mực nước sông Pheo dâng cao, gây ngập toàn bộ hai bên bờ và khu vực nhà dân xung quanh. Khi nước rút, tình trạng sạt lở xuất hiện tại bờ hữu sông Pheo, qua địa bàn tổ dân phố Phúc Lý 2, ở các vị trí K3+050 và K3+310.
UBND thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp và giao Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ phối hợp với UBND phường Tây Tựu tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.
UBND TP. Hà Nội cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ hữu sông Pheo tại các vị trí K3+050 và K3+310. Chiều dài công trình khoảng 100m gồm kè mái và cứng hóa mặt bờ sông. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 3 tỷ đồng, hoàn thành trước 30/6/2026.