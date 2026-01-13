Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Cận cảnh điểm sạt lở nguy hiểm trên đê sông Pheo

Thanh Hiếu

TPO - Do ảnh hưởng của mưa bão số 10 và 11 năm 2025, đê sông Pheo tại các vị trí K3+050 và K3+310 thuộc phường Tây Tựu bị sạt lở nghiêm trọng. UBND thành phố đã công bố tình huống khẩn cấp và triển khai xây dựng công trình ứng phó tại khu vực này.

tp-4.jpg
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố sạt lở tại các vị trí K3+050 và K3+310 bờ hữu sông Pheo, thuộc địa bàn phường Tây Tựu.
z7425942669656-0bb47e54f40e65f47c16c569fdb515fc.jpg
tp-16.jpg
tp-1.jpg
Theo UBND TP Hà Nội, ảnh hưởng của bão số 10 và 11 đã khiến mực nước sông Pheo dâng cao, gây ngập toàn bộ hai bên bờ và khu vực nhà dân xung quanh. Khi nước rút, tình trạng sạt lở xuất hiện tại bờ hữu sông Pheo, qua địa bàn tổ dân phố Phúc Lý 2, ở các vị trí K3+050 và K3+310.
tp-13.jpg﻿
﻿tp-11.jpg
tp-12.jpg
UBND thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp và giao Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ phối hợp với UBND phường Tây Tựu tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.
tp-3.jpg
UBND phường Tây Tựu có trách nhiệm cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Địa phương tiếp tục tổ chức xử lý ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất sự phát triển của tình trạng sạt lở.
tp-6.jpg﻿
tp-15.jpg
tp-10.jpg
UBND TP. Hà Nội cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ hữu sông Pheo tại các vị trí K3+050 và K3+310. Chiều dài công trình khoảng 100m gồm kè mái và cứng hóa mặt bờ sông. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 3 tỷ đồng, hoàn thành trước 30/6/2026.
tp.jpg
Bà Nguyễn Thị An, người dân sống gần khu vực sạt lở, cho biết người dân địa phương rất lo lắng khi khu vực này có nguy cơ lan rộng. Theo bà An, mỗi ngày có rất đông người và phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, người dân mong muốn công trình sớm được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
Thanh Hiếu
#Trình huống khẩn cấp #Đê sông Pheo #Hà Nội #Xây dựng công trình khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục