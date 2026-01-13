Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao

TPO - Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo và tuyến đường dẫn bắc qua sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên toàn tuyến, máy móc và nhân lực được huy động tối đa để thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thành năm 2027.
Thời điểm hiện tại trên tổng số 5 trụ giữa sông và 2 trụ trên bờ, có 4 trụ giữa sông đang được nhà thầu thi công cọc khoan nhồi. Máy móc và công nhân hoạt động hết tốc lực đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Máy móc, nguyên vật liệu liên tục được đưa tới các bãi tập kết quanh công trường để đẩy nhanh tiến độ.
Cây cầu dự kiến hoàn thành năm 2027, không chỉ giảm tải cho khu vực lõi nội đô mà còn mang tính biểu tượng bởi kiến trúc và phương án chiếu sáng độc đáo.
Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao gồm: Nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Nút giao với đường đê tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan), Nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.