Xã hội

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao

Trọng Tài
TPO - Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo và tuyến đường dẫn bắc qua sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên toàn tuyến, máy móc và nhân lực được huy động tối đa để thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thành năm 2027.

Bay trên đại công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng.
tp-ca.jpg
Ngày 9/10/2025, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, một trong 8 công trình trọng điểm được khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).
tp-cau-6.jpg
Sau 3 tháng khởi công, nhà thầu thi công cầu Trần Hưng Đạo đang dồn lực thi công các hạng mục, đặc biệt là các trụ giữa sông.
tp-cau-20.jpg
Cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, phường Hoàn Kiếm, điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Long Biên.
tp-cau-14.jpg
tp-cau-17.jpg
tp-cau-10.jpg
Thời điểm hiện tại trên tổng số 5 trụ giữa sông và 2 trụ trên bờ, có 4 trụ giữa sông đang được nhà thầu thi công cọc khoan nhồi. Máy móc và công nhân hoạt động hết tốc lực đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.
tp-cau-18.jpg
Các nhà thầu đang tích cực triển khai nhân lực, máy móc để chuẩn bị thực hiện các hạng mục như dầm, khoan cọc nhồi ở các trụ giữa sông.
tp-cau-13.jpg
tp-cau-12.jpg
tp-cau-8.jpg

Máy móc, nguyên vật liệu liên tục được đưa tới các bãi tập kết quanh công trường để đẩy nhanh tiến độ.

tp-cau-5.jpg

Cây cầu dự kiến hoàn thành năm 2027, không chỉ giảm tải cho khu vực lõi nội đô mà còn mang tính biểu tượng bởi kiến trúc và phương án chiếu sáng độc đáo.

tp-cau-3.jpg

Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao gồm: Nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Nút giao với đường đê tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan), Nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

tp-cau-1.jpg
Cây cầu có tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 2 năm và hoàn thành năm 2027. Khi cầu hoàn thành sẽ giảm tải giao thông cho phía trung tâm và kết nối một khu vực rộng lớn phía Đông thủ đô.
600036392-1328482055962132-3481138607470608121-n.jpg
Thiết kế cầu Trần Hưng Đạo với mái vòm sắt tạo hình dáng vô cực.
cau-thd.jpg
Vị trí xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trên bản đồ.
Trọng Tài
