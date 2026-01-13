Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì Hội nghị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương: Trần Thắng, Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng lãnh đạo các ban, đơn vị và đại diện công chức Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giới thiệu danh sách người được giới thiệu ứng cử

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và giới thiệu danh sách của 5 người được giới thiệu ứng cử.

Trong đó, 3 lãnh đạo thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã được Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị

Hai Trưởng ban của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XVI, gồm:

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định, các nhân sự dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự, niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao đối với những người được giới thiệu ứng cử lần này.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nêu rõ, là cán bộ công tác tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trên các cương vị công tác khác nhau, mỗi người luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị.

“Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo quy định, chúng tôi nhận thức rất rõ rằng đại biểu Quốc hội không chỉ là người đại biểu của nhân dân, đại diện cho nhân dân để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi người đại biểu phải thật sự gương mẫu, khách quan, gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân và phải phản ánh một cách trung thực ý kiến nguyện vọng của cử tri tại các diễn đàn của Quốc hội.”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Nga nêu rõ, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, nếu vinh dự được cử tri bầu để trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy kinh nghiệm công tác để tham gia tích cực, trách nhiệm vào công tác lập pháp và hoạt động giám sát của Quốc hội theo quy định. Đồng thời, sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở các cấp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cán bộ, công chức tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chúc mừng 5 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào khi Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội cao nhất từ trước đến nay. Điều này thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng, tín nhiệm cao của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân người được giới thiệu ứng cử.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định, việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Quá trình dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, lựa chọn những người thực sự ưu tú, am hiểu chính sách, pháp luật, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có lối sống gương mẫu, phẩm chất đạo đức tốt để giới thiệu ra Hội nghị ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nêu rõ, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương và quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội, cả 5 người được giới thiệu tại Hội nghị bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn của người đại biểu, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu tham dự Hội nghị.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo cơ quan và cán bộ, công chức tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tin tưởng, nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, 5 người được giới thiệu ứng cử sẽ là cầu nối vững chắc giữa cử tri và Quốc hội; sẽ thực sự là người đại biểu tiêu biểu của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mang tiếng nói của cử tri, Nhân dân và hệ thống Mặt trận đến với nghị trường, đóng góp công sức, trí tuệ, tài năng vào việc hoạch định chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho thời kỳ đổi mới, thực hiện quyền giám sát tối cao và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của cử tri và Nhân dân cả nước.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài, Hà Thị Nga, Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Vũ Văn Tiến, Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Sau đây là hình ảnh 5 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam