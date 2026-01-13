Giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 13/1, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV.



Hội nghị đã nghe tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Trọng Đông. Phát biểu ý kiến sau đó, các cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội đã bày tỏ sự nhất trí rất cao đối với danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Kết quả kiểm phiếu, 100% cử tri có mặt đã đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong sáng nay, Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng cơ quan Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.