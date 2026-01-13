Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội

TPO - Sáng 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.



Tại hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định, các nhân sự dự kiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài, Hà Thị Nga, Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Vũ Văn Tiến, Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.