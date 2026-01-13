Camera AI 'phạt nguội' hơn 6.300 trường hợp chỉ trong 1 tháng tại Hà Nội

TPO - Sau một tháng vận hành, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã xác định 6.351 trường hợp vi phạm đủ căn cứ, phục vụ việc gửi thông báo xử lý theo hình thức “phạt nguội”.

Hệ thống camera AI được lắp đặt tại nhiều tuyến đường ở Thủ đô.

Ngày 13/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian từ 13/12/2025 đến 12/1/2026, hệ thống camera AI lắp đặt trên nhiều tuyến đường Thủ đô đã phát hiện 6.351 trường hợp vi phạm đủ điều kiện xử lý “phạt nguội”.

Trong số các vi phạm được ghi nhận, phổ biến nhất là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông với 4.215 trường hợp (chiếm 66,36%), gồm 1.962 ô tô và 2.253 mô tô. Lỗi không đội mũ bảo hiểm ghi nhận 2.053 trường hợp (chiếm 32,32%). Ngoài ra còn có các vi phạm khác như dừng, đỗ xe sai quy định, không thắt dây an toàn.

Cùng với đó, việc ứng dụng giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại các tuyến phố, các nút được lắp đặt hệ thống camera AI đã giúp tình hình giao thông có những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể, trên các tuyến đường một chiều, tốc độ di chuyển tăng và thời gian hành trình giảm từ 31% đến 36,8%, trong khi thông lượng xe qua nút tăng từ 13% đến 18,88%.

Đối với các tuyến hai chiều có mật độ phương tiện lớn, nhiều nhánh và nút giao gần nhau, thời gian hành trình trung bình giảm từ 20% đến 25%, thông lượng xe qua nút tăng từ 8% đến 15%.

Bên cạnh việc sử dụng hệ thống camera AI tự động ghi nhận và hỗ trợ xử lý vi phạm, Công an TP Hà Nội cũng bố trí lực lượng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy, điều hành của Công an thành phố và các Trung tâm giám sát camera của Công an phường, xã để trực tiếp theo dõi, giám sát; kịp thời phát hiện vi phạm, nhận diện dấu hiệu ùn tắc và thông báo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tại hiện trường tổ chức xử lý, ngăn chặn vi phạm hoặc phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm người dân đi lại thông suốt.

Kết quả nêu trên cho thấy việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hành vi vi phạm một cách khách quan, kịp thời và góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định tinh thần xuyên suốt của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI là “lấy phòng ngừa là chính”. Công nghệ được đưa vào để hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, giảm tối đa tình trạng vi phạm và phòng chống ùn tắc giao thông. Hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, văn minh, sạch đẹp, trong đó người dân là trung tâm, là chủ thể cùng tham gia, cùng giám sát và cùng hưởng lợi.

Việc triển khai hệ thống camera không nhằm mục đích tăng số lượng xử phạt, mà trước hết tạo ra hiệu ứng tuyên truyền - răn đe - nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen chấp hành thường xuyên, bền vững.