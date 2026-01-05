Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hơn 670 tài xế bị camera AI ở Hà Nội 'bắt lỗi' vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội ghi nhận hơn 670 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

a1.jpg
Hệ thống camera AI.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, thông qua hệ thống camera AI, đơn vị đã ghi nhận 674 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện có 348 trường hợp là ô tô, 326 trường hợp là xe mô tô.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Cũng thông qua hệ thống camera, tính đến 19h ngày 4/1, các tuyến cửa ngõ Thủ đô lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng trật tự, ổn định qua các nút giao.

Lực lượng CSGT phối hợp Công an cơ sở điều tiết, phân luồng giao thông, đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm được điều chỉnh chu kỳ phù hợp; tình hình giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra xung đột tại các nút, bến xe trọng điểm, người tham gia giao thông cơ bản chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Thanh Hà
#Giám sát vi phạm giao thông bằng AI #Phát hiện lỗi lái xe trong dịp Tết #Tình hình giao thông Hà Nội dịp lễ #Tuân thủ luật an toàn giao thông #Các hành vi vi phạm phổ biến

Xem thêm

Cùng chuyên mục