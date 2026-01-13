Sở Tài chính Khánh Hòa đứng 'bét bảng'

TPO - Sở Tài chính Khánh Hòa là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số hài lòng với chỉ số SIPAS đạt 84,91%, trong đó tiêu chí tiếp cận dịch vụ chỉ đạt 82,62%.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả xác định Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025 (SIPAS).

SIPAS trung bình năm 2025 các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa đạt 89,08%. Trong số 12 đơn vị đủ điều kiện đánh giá, có 8 đơn vị đạt chỉ số hài lòng trên 90%.

Sở Tư pháp Khánh Hòa là đơn vị dẫn đầu khối này (chỉ số SIPAS đạt 94,99%) và Sở Tài chính Khánh Hòa đứng cuối bảng (chỉ số SIPAS đạt 84,91%). Trong đó tiêu chí tiếp cận dịch vụ của Sở Tài chính Khánh Hòa chỉ đạt 82,62% và 4 tiêu chí còn lại đều thấp nhất trong 12 đơn vị.

Người dân làm thủ tục ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Vĩnh.

Trong 5 tiêu chí đánh giá SIPAS, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa có chỉ số tiếp cận dịch vụ thấp nhất 73,72%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa có chỉ số đánh giá sự phục vụ của công chức, viên chức cao nhất 99,02%.

Đối với khối cơ quan ngành dọc, SIPAS trung bình đạt 86,46%. Trong đó, công an tỉnh Khánh Hòa là đơn vị có chỉ số hài lòng cao nhất (đạt 87,33%), cho thấy nỗ lực cải tiến thủ tục hành chính, tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự, quản lý hành chính.

Riêng tiêu chí về thủ tục hành chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt 83,70%, thấp nhất trong 3 cơ quan được đánh giá.

Người dân làm thủ tục ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Ở khối UBND cấp xã, phường kết quả đánh giá cho thấy sự cải thiện đồng đều giữa các địa phương với chỉ số SIPAS trung bình đạt 89,18%. Trong tổng số 64 xã, phường được khảo sát, có 33 địa phương đạt chỉ số hài lòng trên 90%, các địa phương còn lại đều đạt trên 82%, thể hiện hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết hồ sơ và tinh thần phục vụ. UBND phường Cam Linh là đơn vị dẫn đầu với SIPAS 94,77%, thấp nhất là UBND phường Bảo An 82,67%.

Kết quả SIPAS năm 2025 phản ánh mức độ hài lòng ngày càng cao của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị tiếp tục chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới.