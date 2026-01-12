Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Khánh Hòa có thêm 772 căn nhà ở xã hội

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án nhà ở xã hội CT-01 (ở Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp thêm cho tỉnh Khánh Hòa 772 căn nhà ở xã hội.

Sáng 12/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội CT-01, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án nhà ở xã hội CT-01 góp phần cụ thể hóa Chương trình phát triển 10.088 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030.

xh2.jpg
Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội CT-01.

Dự án nhà ở xã hội CT-01 được xây dựng tại Khu đô thị An Bình Tân do Công ty CP Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng và diện tích đất xây dựng hơn 1ha. Dự án gồm 2 khối nhà chung cư cao 15 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 772 căn hộ nhà ở xã hội diện tích từ 35 - 70m² và quy mô dân số gần 2.000 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tin tưởng: Sau lễ khởi công, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ khẩn trương triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

xh3-8002.jpg
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT-01.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy nhanh tiến độ các dự án trong năm 2026; bố trí đủ quỹ đất thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội; chủ động nguồn lực giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm quy định về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư...

Lữ Hồ
#nhà ở xã hội #Khánh Hòa #dự án CT-01 #An Bình Tân #chung cư #bộ trưởng Trần Hồng Minh #Chủ tịch Trần Phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục