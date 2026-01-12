Khánh Hòa có thêm 772 căn nhà ở xã hội

TPO - Dự án nhà ở xã hội CT-01 (ở Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp thêm cho tỉnh Khánh Hòa 772 căn nhà ở xã hội.

Sáng 12/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội CT-01, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án nhà ở xã hội CT-01 góp phần cụ thể hóa Chương trình phát triển 10.088 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội CT-01.

Dự án nhà ở xã hội CT-01 được xây dựng tại Khu đô thị An Bình Tân do Công ty CP Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.115 tỷ đồng và diện tích đất xây dựng hơn 1ha. Dự án gồm 2 khối nhà chung cư cao 15 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 772 căn hộ nhà ở xã hội diện tích từ 35 - 70m² và quy mô dân số gần 2.000 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tin tưởng: Sau lễ khởi công, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ khẩn trương triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT-01.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy nhanh tiến độ các dự án trong năm 2026; bố trí đủ quỹ đất thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội; chủ động nguồn lực giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm quy định về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư...