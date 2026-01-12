Royal Mansion - Nơi khách hàng an tâm gửi trọn niềm tin

Royal Mansion sở hữu vị trí trung tâm kết nối vùng lõi đô thị

Một trong những lý do đầu tiên khiến dự án Royal Mansion trở thành tâm điểm đầu tư là vị trí chiến lược ngay “ngã 6” Hùng Vương, khu vực được ví như “thủ phủ” hành chính, văn hóa, kinh tế của tỉnh Bắc Giang (cũ). Dự án sở hữu tầm nhìn trực diện Quảng trường 3-2, tiếp giáp nhiều tuyến đường lớn, dễ dàng kết nối đến các trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện và khu dân cư hiện hữu.

Giới đầu tư đánh giá cao vị trí này không chỉ ở yếu tố giao thông, mà còn bởi tính thanh khoản vượt trội. Tọa độ trung tâm giúp dòng sản phẩm tại dự án Royal Mansion luôn nằm trong nhóm khan hiếm, có khả năng tăng giá cao và dễ dàng khai thác cho thuê. Trong bối cảnh đô thị Bắc Giang (cũ) ngày càng mở rộng, quỹ đất lõi trung tâm như Royal Mansion sẽ ngày càng trở nên quý giá.

Phối cảnh dự án Royal Mansion với lối kiến trúc Pháp.

Thiết kế kiến trúc đậm phong cách Pháp

Lý do thứ hai khiến dự án Royal Mansion nổi bật là thiết kế kiến trúc mang phong cách Paris (Pháp) sang trọng và khác biệt. Lấy cảm hứng từ đại lộ Champs-Élysées hoa lệ, các căn dinh thự tại đây được xây dựng với chiều cao 5 tầng 1 tum, mặt tiền rộng thoáng, các chi tiết phào chỉ tinh xảo cùng ban công uốn cong mềm mại.

Điểm đặc biệt là dự án không đơn thuần sao chép phong cách kiến trúc châu Âu mà còn linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với điều kiện khí hậu, văn hóa bản địa. Nhờ đó, mỗi căn dinh thự Royal Mansion không chỉ là một không gian sống đẳng cấp mà còn là biểu tượng của sự kiêu hãnh, mang tính nghệ thuật và giá trị thẩm mỹ trường tồn với thời gian.

Không gian xanh, kiến trúc sang trọng, an yên giữa nhịp sống đô thị.

Công năng “kép” - vừa ở vừa kinh doanh

Lý do thứ ba khiến dự án Royal Mansion hút khách chính là mô hình “2 trong 1”: vừa ở, vừa kinh doanh. Với mặt tiền thoáng rộng, các tầng dưới được tối ưu để mở cửa hàng, showroom, quán cà phê hay văn phòng. Trong khi đó, các tầng trên là không gian sống riêng tư, tiện nghi cho gia đình.

Mô hình này đáp ứng xu hướng mới của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh tầng lớp trung lưu và doanh nhân tại Bắc Giang (cũ) nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung ngày càng gia tăng. Không cần phải lựa chọn giữa kinh doanh hay an cư, cư dân Royal Mansion có thể đồng thời tận hưởng cả hai lợi ích trên trong cùng một tài sản, từ đó tối đa hóa giá trị sử dụng và lợi nhuận.

Tiện ích đồng bộ ngay trước ngưỡng cửa - nơi cư dân được sống, nghỉ dưỡng, hưởng thụ và kết nối trong cùng một không gian

Giá trị gia tăng bền vững trong dài hạn

Thị trường bất động sản Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Số lượng sản phẩm đẳng cấp, pháp lý rõ ràng, vị trí trung tâm như Royal Mansion là rất hiếm. Với tính thanh khoản cao, tiềm năng cho thuê lớn, khả năng tăng giá ổn định, các căn dinh thự thương mại này được ví như “của để dành” cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Theo ghi nhận từ thị trường, giá đất quanh khu vực “ngã 6” và trục Hùng Vương đã tăng đều từ 20 - 25% mỗi năm trong 3 năm gần nhất. Khi tuyến phố thương mại Royal Mansion đi vào hoạt động, giá trị tài sản tại đây được kỳ vọng sẽ tăng mạnh nhờ hiệu ứng cộng hưởng từ hạ tầng đồng bộ và lưu lượng khách vãng lai lớn.

Uy tín chủ đầu tư và pháp lý minh bạch

Lý do cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng khiến dự án Royal Mansion được thị trường đón nhận chính là uy tín đến từ Liên doanh TUTA Group - Công ty CP Thương Mại Tuấn Mai - Công ty CP Thương Mại Rùa Vàng, là những chủ đầu tư có bề dày kinh nghiệm và cam kết phát triển bền vững. Dự án được triển khai theo đúng tiến độ, hồ sơ pháp lý rõ ràng và minh bạch, thể hiện sự nghiêm túc và tâm huyết trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Liên doanh chủ đầu tư cho biết, hiện dự án đã được mở bán chính thức với thủ tục pháp lý cũng như hạ tầng được hoàn tất. Khách hàng có thể an tâm gửi niềm tin vào dự án Royal Mansion như một sản phẩm an toàn, tiềm năng và đáng để sở hữu lâu dài.