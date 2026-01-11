Không chỉ là chi phí: điều gì khiến kiều bào dưỡng già ở Việt Nam?

Từ áp lực chi phí y tế đến nhu cầu chăm sóc cá nhân hóa khi tuổi già, ngày càng nhiều kiều bào lựa chọn trở về Việt Nam để an dưỡng. Trong dòng dịch chuyển ấy, Thera Healthcare Center đang định hình một xu hướng mới: “già đi tại quê hương” với tiêu chuẩn chăm sóc quốc tế.

Dân số già hóa và “bài toán tuổi già” của kiều bào

Trong nhiều năm, giấc mơ an hưởng tuổi già của kiều bào Việt Nam thường gắn với những quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản, Canada hay Australia – nơi hệ thống y tế hiện đại và phúc lợi xã hội hoàn thiện. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, một xu hướng mới đang dần hình thành: ngày càng nhiều kiều bào cân nhắc trở về Việt Nam để dưỡng già, đặc biệt trong các mô hình chăm sóc sức khỏe cao cấp, tích hợp y tế – nghỉ dưỡng – trị liệu.

Theo Liên Hợp Quốc, đến năm 2030, cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người trên 60 tuổi; đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên 1/5 dân số toàn cầu. Riêng tại châu Âu, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên hiện đã vượt 21%, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc người cao tuổi.

Tại Đức, nơi sinh sống của hơn 200.000 kiều bào Việt Nam, chi phí chăm sóc người già đang tăng nhanh. Số liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho thấy, chi phí viện dưỡng lão trung bình dao động từ 3.500–5.500 euro/tháng, chưa bao gồm các dịch vụ chăm sóc y tế chuyên sâu. Ngay cả khi có bảo hiểm, người cao tuổi và gia đình vẫn phải tự chi trả phần đáng kể.

Trong khi đó, nhiều kiều bào bước vào tuổi hưu lại đối diện một nghịch lý: đủ điều kiện tài chính nhưng thiếu sự gắn kết văn hóa, ngôn ngữ và gia đình, yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe tinh thần người cao tuổi.

Nhiều kiều bào loay hoay tìm nơi nghỉ dưỡng khi về già

Việt Nam trở thành lựa chọn lý tưởng

Trái với hình dung cũ về “dưỡng già ở quê nhà”, Việt Nam những năm gần đây đã chứng kiến sự xuất hiện của các mô hình chăm sóc người cao tuổi theo chuẩn quốc tế, đặc biệt là mô hình kết hợp y tế – trị liệu – nghỉ dưỡng dài hạn.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của Bộ Y tế ngày 29/12 cho thấy, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã đạt 74,8 tuổi, cao hơn chỉ tiêu đề ra là 74,7 tuổi và cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập. Cùng với đó, chi phí sinh hoạt và chăm sóc y tế tại Việt Nam chỉ bằng 30–50% so với châu Âu, nhưng ngày càng tiệm cận về chất lượng dịch vụ ở phân khúc cao cấp.

Đây chính là lý do khiến không ít kiều bào bắt đầu đặt câu hỏi: Vì sao không “già đi” ở nơi có khí hậu phù hợp, chi phí hợp lý, dịch vụ y tế chuyên sâu và sự gần gũi văn hóa?

Thera Healthcare Center – mô hình dưỡng lão trị liệu mới

Trong bối cảnh đó, dòng sản phẩm Thera Home do Onsen Fuji phát triển đã hiện diện tại Tokyu Retreat. Tòa nhà Thera Home cao 26 tầng dành 4 tầng cho Thera Healthcare Center - dòng sản phẩm căn hộ trị liệu khoáng nóng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp sẽ bàn giao đầy đủ nội thất. Thera Healthcare Center được phát triển ngay trong lòng tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thủy, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố trị liệu tự nhiên, y học hiện đại và chăm sóc cá nhân hóa toàn diện.

Mô hình chăm sóc tại đây được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu

Đáng chú ý, mô hình chăm sóc tại Thera Healthcare Center được xây dựng trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế thông qua hợp tác chuyên môn với Azurit Hansa ( Đức) – đơn vị hàng đầu Châu Âu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng và vận hành các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều dưỡng dài hạn. Các tiêu chuẩn chăm sóc, quy trình điều dưỡng và vận hành được chuyển giao, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với thể trạng, văn hóa và nhu cầu của người Việt Nam.

Cư dân tại Thera Healthcare Center được thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích trị liệu của dòng căn hộ Thera Home, bao gồm khoáng nóng trị liệu tự nhiên hỗ trợ xương khớp và tuần hoàn, không gian thiền – phục hồi năng lượng, cùng hệ thống y tế theo dõi sức khỏe 24/7, hướng tới chăm sóc chủ động thay vì chỉ can thiệp khi có vấn đề. Song song với đó là các tiện ích chuyên biệt dành cho điều dưỡng dài hạn như giường y tế thông minh hỗ trợ chăm sóc và phục hồi, cùng hệ thống sưởi hiện đại giúp duy trì nhiệt độ ổn định – yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi có bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp.

Hàng loạt tiện ích ở khu an dưỡng cao cấp

Không chỉ là nơi an dưỡng, Thera Healthcare Center còn gắn với bất động sản khoáng nóng – phân khúc được đánh giá có tiềm năng tăng giá bền vững. Theo các báo cáo thị trường, bất động sản gắn với nguồn khoáng nóng tự nhiên thường có mức tăng giá cao hơn 15–25% so với bất động sản nghỉ dưỡng thông thường, nhờ tính khan hiếm và khả năng khai thác quanh năm.

Với kiều bào, quyết định nơi dưỡng già không chỉ là bài toán chi phí, mà còn là chất lượng sống, chăm sóc y tế và giá trị tinh thần. Khi Việt Nam dần xuất hiện những mô hình chăm sóc người cao tuổi đạt chuẩn quốc tế, được vận hành bởi các đối tác giàu kinh nghiệm từ châu Âu, xu hướng “già đi ở Việt Nam” không còn là lựa chọn cảm tính, mà đang trở thành một chiến lược sống có tính toán dài hạn.