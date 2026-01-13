Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đơn vị

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đơn vị.

Chiều 13/1, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975) - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1984) - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

image-1.jpg
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1975) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977) - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

minh-long.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (sinh năm 1984) - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1978) - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

pgs-hien-lon-1.jpg
PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Hằng

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc (sinh năm 1975) - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975) - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long (sinh năm 1971) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

gen-h-z7426766436635-9d11330f8f38a67c3a2d6c69529c8d8d-1768298089.jpg
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Điều động bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1975) - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Nội vụ Hà Nội, đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Cầu Giấy.

Điều động ông Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1971) - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Trần Hoàng
#Bổ nhiệm cán bộ Hà Nội #Thay đổi lãnh đạo sở ngành #Công tác cán bộ thành phố #Chuyển đổi vị trí công tác #Tái cơ cấu tổ chức chính quyền #Bổ nhiệm giám đốc sở

Xem thêm

Cùng chuyên mục