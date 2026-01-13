Chủ tịch Hà Nội điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đơn vị

Chiều 13/1, UBND TP. Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (sinh năm 1975) - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1984) - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1975) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977) - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến nhận công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (sinh năm 1984) - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1978) - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo TP. Hà Nội. Ảnh: Minh Hằng

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Phúc (sinh năm 1975) - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đến nhận công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975) - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long (sinh năm 1971) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Điều động bà Nguyễn Thị Liễu (sinh năm 1975) - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Nội vụ Hà Nội, đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Cầu Giấy.

Điều động ông Hoàng Văn Bằng (sinh năm 1971) - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội.