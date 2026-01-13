Bổ nhiệm giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ

TPO - Chiều 13/1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Ban Bí thư chỉ định ông Đỗ Thanh Thảo - Thành ủy viên và ông Nguyễn Văn Thành tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Hoàng Mến - Thành ủy viên, quyền Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ - giữ chức Giám đốc cơ quan này.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định, bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm lần này khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - đánh giá cao quá trình công tác, sự nỗ lực của các cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm. Ông Tùng đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Cần Thơ.