Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Bổ nhiệm giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 13/1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Ban Bí thư chỉ định ông Đỗ Thanh Thảo - Thành ủy viên và ông Nguyễn Văn Thành tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Hoàng Mến - Thành ủy viên, quyền Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ - giữ chức Giám đốc cơ quan này.

dsc08741-4126.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định, bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm lần này khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - đánh giá cao quá trình công tác, sự nỗ lực của các cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm. Ông Tùng đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của Cần Thơ.

Nhật Huy
#Cần Thơ #bổ nhiệm #cán bộ #Báo và Phát thanh #Truyền hình Cần Thơ #chỉ định

Xem thêm

Cùng chuyên mục