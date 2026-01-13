Báo động ứng xử lệch chuẩn của sao

TP - Mạng xã hội không chỉ là sân chơi giải trí của “sao” mà có thể còn giúp họ hái ra tiền hoặc tăng độ nhận diện, phủ sóng. Ở ta, ít nghệ sĩ nói không với mạng xã hội. Nhưng không phải ai cũng biết cách chơi “dao hai lưỡi”. Ồn ào của Lệ Quyên trên Threads mới đây báo động cho ứng xử lệch chuẩn văn hóa của nghệ sĩ trên không gian mạng, gây phẫn nộ trong dư luận.

Hiểu nhầm hay kém văn hóa?

Khi Lệ Quyên thả video tạo dáng trong trang phục dân tộc thiểu số Việt Nam trên Threads, một tài khoản bình luận bằng tiếng Anh: “Her flop era lowk serving”. Tạm hiểu bình luận ấy là: Không ở thời đỉnh cao mà trông (thần thái) vẫn đỉnh cao. Nhiều người cho rằng đó là một lời khen nhưng Lệ Quyên lại đánh giá đó là bình luận tiêu cực nên đáp trả bằng một loạt bình luận “bẩn”.

Giọng ca Giấc mơ có thật luôn sang trọng, chỉn chu trên sân khấu.

Ca sĩ mắng người bình luận là động vật đang mắc bệnh (dại), cùng nhiều bình luận gây sốc khác. Khán giả đặt câu hỏi, một ngôi sao đã bước vào độ trung niên của đời người, lại được đánh giá là sao hạng A, lại có thể ứng xử thiếu văn hóa trầm trọng trên mạng xã hội như thế?

Khi mạng xã hội dậy sóng, giọng ca Giấc mơ có thật lại viết tiếp bức tâm thư, cô đăng tâm thư trên cả Facebook và Threads. Trong tâm thư cô biến mình thành nạn nhân, đòi hỏi phải xử lý “ty tỷ nick ảo thỏa sức tung hoành”, “đơm đặt hằng hà sa số tin vịt” ảnh hưởng danh dự cô và gia đình. Cô vẫn thấy bản thân không sai. “Thế nào là mất kiểm soát và văng tục, xin thưa tôi thì không!”, cô đặt câu hỏi ngược lại với những ai chỉ trích mình.

Lệ Quyên là nghệ sĩ chăm chỉ cập nhật hình ảnh, video trên mạng xã hội.

Cũng có người lên tiếng trách tài khoản nọ bình luận bằng tiếng Anh khiến cho Lệ Quyên có thể bị hiểu nhầm ý nghĩa, từ đó có những đáp trả gây bức xúc. Nghệ sĩ nói chung, ca sĩ nói riêng nhạy cảm với từ “flop” (thất bại, tụt dốc, chìm, không đạt được kết quả như mong đợi…). Người ta viết cả câu nhưng Lệ Quyên có lẽ chỉ để ý một từ (flop) nên mới sinh chuyện. Nhưng cho dù có hiểu nhầm bình luận tích cực thành tiêu cực thì ứng xử như trên vẫn lệch chuẩn văn hóa trên mạng xã hội, kể cả với người thường, đừng nói là nghệ sĩ hàng “sao”. Một bầu sô bình luận thâm thúy: “Nghệ sĩ cũng là con người. Trang cá nhân của họ thể hiện đúng con người của họ”.

Khán giả ngày càng khắt khe và văn minh

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tùng Dương viết đôi dòng suy ngẫm: “Văn hóa của người nghệ sĩ không nằm ở số năm đứng trên sân khấu, mà ở cách ứng xử với khán giả khi bị bình phẩm khen, chê… Bởi khi một nghệ sĩ mất bình tĩnh trước công chúng, thứ rơi xuống đầu tiên không phải là tài năng, mà là nhân cách”. Suy ngẫm của giọng ca Tái sinh nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Không viết những bình luận phản cảm như Lệ Quyên trên mạng xã hội nhưng ca sĩ Trúc Nhân từng gây tranh cãi khi công bố fanpage mang tên Nhàn Phi Cung. Đây là không gian dành riêng cho fan của Trúc Nhân, để họ có cơ hội tiến gần đến đời sống của thần tượng hơn. Thần tượng (Trúc Nhân) xưng là Nhàn phi, gọi fan là “các khanh”. “Nhàn phi” đưa ra nội quy trong “cung”, “các khanh” chỉ có 2 lựa chọn: “làm theo” hoặc “tuân theo”. Nội quy gây ra tranh cãi, khiến nam ca sĩ rơi rụng một lượng khán giả hâm mộ đáng kể. Có người cho rằng, MV Vạn sự như ý mới ra mắt của Trúc Nhân dù lập kỷ lục về lượng khách mời tham gia nhưng lượt xem trên YouTube chưa như ý vì khán giả vẫn chưa quên ồn ào trước đó.

Tranh cãi với khán giả, nhất là với fan, chưa bao giờ có lợi cho nghệ sĩ. Bài học Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn còn đó. Khi ấy, ca sĩ Đông Nhi chỉ phản ứng gắt, chưa dùng những lời lẽ thiếu văn hóa như Lệ Quyên, sau đó vợ chồng cô đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, thế mà họ vẫn phải đối mặt với hiện tượng “thoát fan”.

Ngay cả ứng xử với anti-fan trên mạng xã hội cũng cần có văn hóa. Ứng xử của diễn viên Phương Oanh từng khiến cư dân mạng mất thiện cảm. Cô viết: “Phải block loại này thôi cả nhà ạ! Rác rưởi là phải dọn”. “Sao” gọi anti-fan là động vật không phải chỉ riêng Lệ Quyên. Cách đây hơn chục năm, Đàm Vĩnh Hưng từng gọi anti-fan là “lũ ch*”, khi bị họ soi mói đời tư. Khi bị bình luận kém nhã nhặn về chuyện thẩm mỹ, nam diễn viên Việt Anh từng ám chỉ “vài người còn lại là óc… à mà thôi”. Nhưng tần suất hạ nhục anti-fan không “sao” Việt nào qua được Lệ Quyên. Cách đây đôi năm cô từng mắng anti-fan là “bại não”, “thần kinh”.

Ths.LS Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng Văn phòng Luật sư Hạnh Nguyễn nói: “Ai cũng có thể bị xử phạt hành chính, không riêng gì Lệ Quyên, nếu có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nhưng người bị hại phải có đơn từ, ý kiến”. Lệ Quyên chưa chắc bị xử phạt hành chính nhưng có khung hình khác nặng nề hơn, khắc nghiệt hơn - chính là thái độ của khán giả.

Dù Lệ Quyên vẫn không công nhận ứng xử của cô trên mạng là lệch chuẩn. “Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ (khán giả của cô) thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế”, cô nói. Có lẽ, ca sĩ chưa được nếm mùi “thoát fan. Một khán giả 8x làm trong lĩnh vực nghiên cứu văn học bày tỏ: “Bình luận thiếu văn hóa thế này mà sau đây vẫn còn người hâm mộ thì không biết phải nói sao? Tôi vốn yêu giọng hát Lệ Quyên nhưng sẽ không nghe nữa. Tôi không hâm mộ ca sĩ đến độ mặc kệ cô ấy là người như nào cũng chấp nhận. Vì làng ca nhạc bây giờ không thiếu những ca sĩ hát hay, hành xử văn minh”.